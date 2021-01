Warming-up: Willem II - FC Groningen

Vorig seizoen was de wedstrijd in Tilburg de laatste uitwedstrijd van FC Groningen voordat de competitie werd stilgelegd. De ploeg van Danny Buijs verloor eigenlijk kansloos met 3-1 van het toen in vorm kerende Willem II.

Tegenwoordig staan de zaken er heel anders voor. FC Groningen beleeft een prima seizoen, terwijl Willem II slechts vier punten meer heeft dan nummer laatst FC Emmen. Als het aan Buijs ligt dan blijven die verhoudingen nog even staan. ‘Wij gaan er alles aandoen dat ze daar na vanavond nog steeds zijn’, zegt de trainer.

De vorm: FC Groningen

Afgelopen weekend kreeg FC Groningen pas in de laatste minuut de gelijkmaker om de oren in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het team van Danny Buijs stond de laatste 25 minuten van de wedstrijd continu onder druk en de gelijkmaker was dan ook verdiend.

Vanavond in Tilburg zal Buijs vooral aan de bal meer van zijn team willen zien. Daar zal voor Azor Matusiwa een belangrijke taak liggen. De middenvelder keert terug van een blessure en zal de spil zijn tussen de verdediging en de spelers daarvoor. De aanvoerder kan nog geen hele wedstrijd spelen en wordt na de rust gewisseld. De terugkomst van Matusiwa betekent waarschijnlijk slecht nieuws voor Wessel Dammers, want het lijkt erop dat de verdediger genoegen moet nemen met een plek op de bank.

De vorm: Willem II

‘Verrassend dat ze zo laag staan’, zegt Buijs over de tegenstander van vanavond. ‘Ze hebben een paar blessure- en coronagevallen gehad. Misschien dat dat meegespeeld heeft, maar ze staan nu onderin.’ En daar had in Tilburg voorafgaand aan dit seizoen eigenlijk niemand rekening mee gehouden. Toen de competitie vorig seizoen werd onderbroken stond de ploeg van Adri Koster op een vijfde plaats in de eredivisie, wat resulteerde in Europees voetbal. Dit seizoen wist Willem II alleen te winnen van Heracles Almelo en VVV-Venlo.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanavond aan de bal meer willen laten zien dan tegen FC Utrecht. Tegen Utrecht lukte het in de tweede helft niet meer om voetballend onder de druk van de tegenstander uit te spelen. Het team van Buijs zal zakelijker moeten spelen. Doordat Matusiwa weer terugkeert zal Willem II waarschijnlijk meer moeite hebben om tot het doel van FC Groningen te raken.

In de voorhoede zal Tomas Suslov op de plek van Alessio da Cruz spelen, aangezien Da Cruz nog geen drie wedstrijden in een week kan spelen. De vleugelaanvaller komt vanavond waarschijnlijk helemaal niet in actie.

Historie

FC Groningen en Willem II speelden 33 keer in de eredivisie tegen elkaar in Tilburg. Negentien keer wonnen de Tricolores, zes keer werd het gelijk en acht keer nam FC Groningen de punten mee naar huis.

FC Groningen Live

De wedstrijd is donderdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Willem II – FC Groningen begint om 21.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is er sowieso niet bij vanwege een blessure. Alessio da Cruz is een vraagteken.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dankerlui, Azor Matusiwa, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Suslov en Strand Larsen.

