Leekster krijgt werkstraf voor oplichting via WhatsApp

'Ik ben erin getrapt, ik was ervan overtuigd dat het mijn zoon was', zei het slachtoffer donderdag tegen de rechter.



De Groninger kreeg vorig jaar februari via WhatsApp een bericht: 'Pap ik heb een nieuw toestel. Dit is mijn nieuwe nummer.' De man kreeg geen argwaan. Zijn zoon was bezig met een verhuizing en had net een nieuw toestel aangeschaft. 'Dat hij een nieuw nummer kreeg, vond ik wel logisch', zei hij tegen de rechter.

Alarmbellen

De zogenaamde zoon moest even snel twee betalingen overmaken, maar het toestel haperde 'Pap kan jij dat even doen', las de man in zijn app. De vader maakte twee keer een bedrag over op het rekeningnummer van de 19-jarige verdachte.



Direct daarop kreeg de vader nog een keer een rekening voorgeschoteld, weer naar hetzelfde rekeningnummer. Toen gingen alle alarmbellen af, zei de vader. Hij stapte naar de politie. De rekeninghouder werd direct opgespoord.

Het geld heb ik nooit gekregen en van die jongens heb ik nooit meer wat gehoord Verdachte Whatsappfraude

Het geld was al contant opgenomen. Niet door hem, maar door twee jongens die hij kort daarvoor in Groningen had leren kennen, zei de verdachte. Hij woonde destijds in Stad en was verslaafd. Hij had geld nodig en hij kon snel geld verdienen door zijn bankpas met pincode aan twee jongens af te geven. 'Dat geld heb ik nooit gekregen en van die jongens heb ik nooit meer wat gehoord', zei de man.

Veelpleger

De rechter vond zijn verhaal niet bepaald geloofwaardig, maar er was geen bewijs dat de Leekster die berichten had verstuurd. De 19-jarige is vaker veroordeeld en staat inmiddels op de veelplegerslijst.

De officier van justitie vond het tijd worden voor een gevangenisstraf en eiste drie weken cel. De rechter vond een celstraf niet passend.

