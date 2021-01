Sportschooleigenaar: ‘Dat ik personal training mag geven is mijn redding’

Sportschooleigenaar Erik Roelfsema uit Winschoten heeft daarom een tent pal achter zijn sportschool neergezet. Roelfsema: ‘Hier mag ik personal training geven. Dat is mijn redding.’

Blijven sporten

Veel fanatieke sporters hebben het zwaar voor de kiezen gekregen tijdens deze lockdown. De sportscholen zijn gesloten en het winterse weer nodigt niet echt uit om buiten te gaan sporten. Gelukkig zijn er nog een paar opties om de pijn iets te verzachten.

Ik ben blij dat ik mijn leden dit kan aanbieden Erik Roelfsema - sportschoolhouder

Een daarvan is personal training krijgen bij bijvoorbeeld een sportschool. Dat doet Erik Roelfsema van Crossfit Winschoten. Achter zijn sportschool staat een grote witte tent met daarin een aantal sporttoestellen.

Roelfsema en zijn twee personeelsleden geven daarin personal training. Dat mag aan maximaal twee personen per sessie.

‘Ik ben blij dat ik mijn leden dit kan aanbieden. Ik moet sowieso mijn complimenten aan alle leden uitspreken, want in de hele lockdown hebben pas twee mensen zich uitgeschreven. Daarover mogen wij echt niet klagen!’

‘Het is koud’

Klagen over het weer, dat mag dan weer wel. Want koud is het. Voor fanatiekeling Elke Klunder uit Winschoten is dat geen excuus. ‘Ja, het is inderdaad wel een beetje fris. Maar als je hard genoeg je best doet, dan word je vanzelf warm!’

In de tent kun je wel sporten (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Klunder werkt door de lockdown volledig thuis. Daar lopen onder anderen twee kinderen rond. Sporten biedt uitkomst, vertelt ze. ‘Normaal geef ik veel trainingen voor groepen, dat is nu voor de computer. Dus ik zit de hele dag. Dan is het fijn dat je even lekker los kunt gaan tijdens sporten!’

Snel weer naar binnen

Qua uitschrijven bij de sportschool valt het reuze mee en de sporters redden zich vooralsnog goed. Maar het blijft een pijnlijk gezicht, een volledig lege sportschool. Roelfsema hoopt dat de sportscholen zo snel mogelijk weer open mogen.

Roelfsema: ‘Ik ben heel graag onder de mensen. Nu heb ik elke dag een lege zaal. Het is wel pijnlijk, de sportschool voelt een beetje als mijn kindje.’

