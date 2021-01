Corona-uitbraak in verzorgingstehuis Blijham: 'Mogelijk Britse variant'

Het aantal coronabesmettingen in het zorgcomplex neemt in rap tempo toe. Dertig medewerkers en 33 bewoners zijn besmet met het virus, bijna een verdubbeling ten opzichte van gisteren.

Vraag naar extra onderzoek

Naar aanleiding van het snel stijgend aantal besmettingen heeft de bedrijfsarts van De Blanckenborg contact opgenomen met de GGD, om te onderzoeken of er sprake is van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.

'Het gaat veel harder dan normaal het geval is', zegt directeur Herma Fridrichs. 'Gewoonlijk gaat het druppelsgewijs. Nu hebben we in één klap hele afdelingen besmet. Daarom vroeg onze arts of de Britse coronavariant kon worden meegenomen in het onderzoek.'

GGD Groningen heeft inmiddels aan het RIVM gevraagd om extra onderzoek te doen naar de uitbraak in zorgcentrum Blanckenborg, bevestigt een GGD-woordvoerder. Dit gebeurt vaker bij grote besmettingsaantallen op één locatie. Het is nog niet duidelijk of het extra onderzoek er komt.

Puzzel

Het zorgcentrum zit nu met de handen in het haar over de planning van het personeel. 'Het is een drama', zegt Fridrichs. 'Het is ontzettend puzzelen nu. We hebben vanuit Extra handen voor de Zorg meer mensen aangenomen, maar als er 30 mensen uitvallen, wordt het moeilijk.'

Veel medewerkers ervaren ernstige klachten na hun besmetting Herma Fridrichs - directeur De Blanckenborg

Blanckenborg heeft vanwege het toenemend aantal besmettingen een opnamestop ingevoerd voor nieuwe patiënten. Ook is de zorg afgeschaald. De in totaal 98 bewoners krijgen geen volledige douchebeurt meer, maar worden met een washandje gewassen, want 'dat scheelt enorm qua tijd.'

Bezoek ontvangen kan nog wel, maar wordt door het centrum ten strengste afgeraden. In het zorgcentrum verblijven namelijk mensen die mantelzorg ontvangen en een extra kwetsbare gezondheid hebben.

Gissen

De eerste besmetting is mogelijk veroorzaakt in het ziekenhuis. 'Althans, dat denken we. Die persoon was in eerste instantie negatief getest, maar een paar dagen later toch positief. Maar het blijft gissen. Er loopt ook bezoek binnen. Mensen doen zo nu en dan toch een mondkapje af als ze in een appartement zijn.'

Bewoners zullen hierdoor langer op hun vaccinatie moeten wachten Herma Fridrichs - directeur De Blanckenborg

Van de dertig besmette medewerkers ervaart een aantal ernstige klachten. 'Benauwdheid, ernstige vermoeidheid en algehele malaise', zegt Fridrichs.

Verpleeghuizen komen naar verwachting volgende maand aan de beurt voor een vaccinatieronde. Fridrichs verwacht dat dit aan hun neus voorbij zal gaan. 'Besmette bewoners kunnen niet gevaccineerd worden. Dus ze moeten langer daar op wachten. Die heel vaccinatieronde zal daarom hier later op gang komen.'

Blanckenborg sluit voor de komende dagen meer besmettingen niet uit. 'Het gaat heel hard. Maar ik moet erbij zeggen dat we tot nu toe erg veel geluk hebben gehad dat we geen enkele besmetting hebben gehad.'

