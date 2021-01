Tijdelijke woonwijk voor Tiny Houses krijgt vorm: 'Ik plan nooit 10 jaar vooruit'

Binnen de gemeentegrenzen van Groningen is al wel een wijkje voor Tiny Houses, die primeur is voor Ten Boer. De stad Groningen had zo'n wijkje nog niet Nu wel, want op het Westpark tussen Hoogkerk en de stadswijk Vinkhuizen is er de komende tien jaar ruimte voor dertig woningen. Alle kavels zijn voorzien van een huurder en er wordt dan ook druk gewerkt.

Tiny House op Westpark (Foto: RTV Noord\Robert Pastoor)

Voor René Davans en zijn vriendin zit het grootste werk er inmiddels op. Ze wonen nu twee weken in hun woning. Ze hebben het huisje niet zelf gebouwd, maar kant en klaar laten afleveren. 'Of dat valsspelen is?', herhaalt Davans lachend de vraag. 'Nee hoor, wij zien het zeker niet als valsspelen. Er zijn heel veel mensen die wel hun eigen huisje bouwen. Dat leek ons ook wel heel leuk, maar we wilden toch niet een jaar in een bouwput zitten. Wij zijn ook niet echt ervaren in het bouwen en dan moet je het wiel voor jezelf opnieuw uitvinden, op elk gebied.'

Klaar is Davans nog lang niet. In het voorjaar gaat hij de tuin flink aanpakken en ook in de woning moet er nog van alles gebeuren, zoals het plaatsen van deuren.

Buiten zijn

Freek Sloot is op dit moment druk aan het graven omdat er een kabel getrokken moet worden. Afgelopen zomer kocht hij samen met zijn vriendin een pipowagen en die wordt omgebouwd tot woning. Hij kan niet wachten om op het Westpark te gaan wonen. 'Wij willen graag veel buiten zijn. We hebben een tijd een camping gerund. Toen kwamen we erachter dat we blijer werden naarmate we vaker buiten waren.'

De wagen van Freek Sloot (Foto: RTV Noord\Robert Pastoor)

Lange weg

Want wonen in een Tiny House gaat vaak hand in hand met veel buiten zijn. Nu is het terrein nog blubberig, maar in het najaar ziet het er naar verwachting heel anders uit. De meeste woningen zullen dan ook klaar zijn.



Emma van Linge zit in het bestuur van Stichting Tiny Houses Westpark. Ze heeft de afgelopen tijd veel regelwerk moeten verzetten. Ze is dan ook dolblij dat ze nu kan bouwen aan haar eigen woning. 'Er zitten echt heel veel uren in dit alles. Het heeft wel te lang geduurd, maar ik ben dan ook heel ongeduldig', zegt ze lachend. 'Ik denk dat we het uiteindelijk wel snel gefixt hebben. Het was wel een lastig traject waarin je je weg moest zoeken.'

Tien jaar

De dertig kavels worden in principe voor tien jaar aan de bewoners verhuurd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of er een verlenging van het huurcontract inzit. Freek, René en Emma hopen wel dat ze langer kunnen blijven, maar denken nog niet al te veel aan het aflopende contract. 'We kunnen alleen maar hopen dat het verlengd gaat worden', zegt Emma.



René: 'Als je echt weg moet is het zonde, maar aan de andere kant. Tien jaar is ook een behoorlijk lange tijd.' En ook Freek wil zich nog geen zorgen maken over die situatie: 'Ik heb nog nooit verder dan tien jaar vooruit gepland', zegt hij smalend.

Het voordeel van de woningen is dat ze op zo'n manier worden gebouwd dat ze ook weer verplaatst kunnen worden.

