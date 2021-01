Twee Groningers maken kans op titel 'Beste bestuurder'

Wethouder Johan Hamster en oud-wethouder Bé Schollema maken kans op de titel 'Beste Bestuurder'. Hamster maakt kans op de titel 'Beste Bestuurder van 2020', Schollema is genomineerd in de categorie 'kleine gemeente'.

De verkiezing van het blad Binnenlands Bestuur wordt ieder jaar georganiseerd en is bedoeld om de kwaliteit van bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen te laten zien.

Turbulente tijden

De Groninger nominatie voor de titel 'Beste bestuurder van 2020' gaat naar Johan Hamster, wethouder voor de ChristenUnie in Stadskanaal. De nominatie komt voor Hamster in turbulente tijden. Stadskanaal schrijft dieprode cijfers, Hamster slaat regelmatig op de trom om meer geld uit Den Haag te krijgen voor de taken die de gemeente op het gebied van zorg moet uitvoeren.

Onlangs was Hamster te zien in ÉénVandaag om opnieuw aandacht te vragen voor de precaire situatie in Stadskanaal.

Bevingsdossier

Voor de titel 'Beste Bestuurder kleine gemeente' is oud-wethouder Bé Schollema van Loppersum genomineerd. Schollema was daar zichtbaar als bestuurder in onder meer het bevingsdossier. Eind december sloot hij de deuren van het gemeentehuis van Loppersum en keerde hij niet terug als wethouder in de nieuwe fusiegemeente EemsDelta. Zijn Partij van de Arbeid viel - ondanks vijf zetels - buiten de boot in het formatieproces.

De kans dat Schollema een prijs in de wacht sleept is groter dan de kans dat Hamster daarin slaagt. Schollema heeft concurrentie van twee andere genomineerden in zijn categorie, Hamster moet het met twaalf andere bestuurders uitvechten, waaronder de Drentse gedeputeerde Cees Bijl (PvdA).