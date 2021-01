Mike te Wierik blij met terugkeer op oude nest: 'Voelt als thuiskomen'

Daarmee keert de 28-jarige Hengevelder terug bij de club die hij aan het eind van vorig seizoen nog transfervrij verliet na drie seizoenen. Derby County werd afgelopen zomer zijn nieuwe bestemming en daar waren de vooruitzichten aanvankelijk rooskleurig. Met Philip Cocu stond er een trainer aan het roer die wist wat de verdediger in zijn mars had en zelf had Te Wierik eindelijk zijn buitenlandse avontuur te pakken.

Buiten beeld

Maar het liep allemaal net even wat anders. In de eerste competitiewedstrijd kreeg Te Wierik een rode kaart en na nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden, begon Cocu te puzzelen met zijn opstelling. Te Wierik was één van de slachtoffers en moest vervolgens zonder ook maar één minuut te spelen toezien hoe zijn nieuwe werkgever het niet aanmerkelijk beter deed in de daaropvolgende duels. In november moest Cocu vanwege de slechte resultaten zijn biezen pakken en vanaf dat moment raakte Te Wierik helemaal buiten beeld.

Ik moest er nog met FC Groningen uit komen, maar dat is gelukt Mike te Wierik

Derby County gaf hem in de winterstop te kennen dat er te praten viel over een vertrek. Een hard gelag voor Te Wierik, die zijn buitenlandse avontuur juist zo anders had voorgesteld. En zo besloot hij, een half seizoen nadat hij FC Groningen verliet, terug te keren op Groningse bodem.

'Ik heb al even met de trainer (Danny Buijs, red.) gesproken, de clubs moesten er nog uit komen en ik moest er nog met Groningen uit komen, maar dat is gelukt', zegt Te Wierik tevreden.

Mike te Wierik moest het bij Derby County vooral met wisselbeurten doen (Foto: Editorial)

Contract voor drieënhalf seizoen

De klok ging woensdagavond al richting middernacht, toen de laatste formaliteiten over Te Wieriks terugkeer bij FC Groningen definitief waren afgerond. 'Toen waren we er wel uit. Vanochtend heb ik nog wel bij Derby getraind, maar ik wil nu zo snel mogelijk een coronatest doen zodat ik kan terugvliegen naar Nederland. Dan kunnen we de medische keuring doen en hoeft alleen de handtekening nog onder het contract te worden gezet.'

Hij verwacht zelf niet dat de medische keuring een probleem oplevert. Ondanks de precaire situatie van Te Wierik bij The Rams, miste hij geen training en acht hij zichzelf fit om direct van toegevoegde waarde voor FC Groningen te kunnen zijn. In het Hitachi Capital Mobility Stadion ligt er een contract voor drieënhalf seizoen voor hem klaar.

'Keihard getraind'

Te Wierik kan zichzelf weinig kwalijk nemen als hij terugblikt op de maanden bij de Championshipclub. 'Het is niet geworden wat ik ervan gehoopt had, zo simpel is het', concludeert hij. 'In het begin heb ik niet goed genoeg gespeeld, maar speelden we als team ook niet echt goed. Ik heb keihard getraind en er alles aan gedaan om me te laten zien. Eind oktober speelde ik best goed tegen Bournemouth, maar niet lang daarna werd de trainer ontslagen en word je uit de selectie gezet.'

Die laatste tweeënhalve à drie maanden konden echt niet meer, daar ben ik te veel voetballer voor Mike te Wierik

Dat hij als gevolg van de coronamaatregelen nooit voor de fans van Derby County heeft mogen spelen in Pride Park Stadium, vindt hij vooral erg vervelend. 'Maar daar ga ik ook niet op wachten, tenzij het volgende week alweer had gekund', zegt hij lachend. 'Ik ben blij dat er met FC Groningen een oplossing is gekomen, want die laatste tweeënhalve à drie maanden in Derby konden écht niet meer. Daar ben ik te veel een voetballer voor.'

(Foto: OrangePictures)

Leiderstype

Naast FC Groningen was er nog een aantal Nederlandse clubs in de markt om hem van zijn uitzichtloze situatie te verlossen, net zoals er interesse was van FC St. Pauli. Die Duitse interesse deed Te Wierik nog wel even twijfelen.

'Zij stonden heel lang op poleposition, totdat Groningen serieus werd.' Dat hij uiteindelijk voor een terugkeer bij de Trots van het Noorden koos, lag aan meerdere dingen, legt Te Wierik uit.

Het complete plaatje trok aan

'Ik heb het de laatste drie seizoenen ontzettend naar mijn zin gehad bij Groningen en de club staat er ook nog eens goed voor in de competitie', motiveert hij. Toen FC Groningen eind december liet blijken Te Wierik graag opnieuw aan zich te willen binden, ging hij overstag.

'Het was eigenlijk het complete plaatje dat me aantrok. Groningen zocht nog iemand die sterk is in de duels, maar ook een leiderstype. Zeker omdat Sergio Padt na dit seizoen vertrekt, de huurperiode van Ko Itakura afloopt en de toekomst van Arjen Robben nog onzeker is. Zodoende kwamen ze bij mij uit. En ik ben er dus heel blij mee. Deze transfer voelt voor mij als thuiskomen.'

