Rienk Mast maakt indruk in Amerika: ‘Atleet en nieuwkomer van de week’

Zo werd hij door zijn universiteit uitgeroepen tot Atleet van de week. Daarnaast werd hij in de Missouri Valley Conference benoemd tot Nieuwkomer van de week. Dit had hij te danken aan twee uitstekende optredens.

Eerste keer starten

De 19-jarige basketballer uit Groningen maakte eind november, na ruim anderhalf jaar blessureleed, zijn debuut voor Bradley University uit Peoria, Illinois. Afgelopen weekend stond hij voor het eerst in de starting five, uit tegen Northern Iowa.

‘Ik kreeg een kans om te starten. Onze big man, die normaal start, heeft een blessure aan zijn voet en het is niet zeker hoe lang dat precies gaat duren. Dan is het next man up en dat was ik’, aldus Rienk Mast.

'Geen ideale voorbereiding'

Hij vervolgt: ‘Door Covid heeft onze competitie besloten om twee dagen achter elkaar tegen hetzelfde team op dezelfde plaats te spelen, om ervoor te zorgen dat we niet te vaak hoeven te reizen. De eerste wedstrijd was op zondag. De donderdag ervoor was de eerste dag dat we uit een quarantaine van tien dagen kwamen, omdat iemand van het team positief was getest. Dat was niet een ideale voorbereiding.’

‘De eerste wedstrijd verloren we, voornamelijk door slordigheden aan het einde van de wedstrijd. Voor mezelf ging het goed, ik had veertien punten (en zes rebounds, red.), maar was niet tevreden doordat we verloren hadden (78-72).’

'Player of the Game'

‘Dan heb je vervolgens de kans om meteen de dag erna revanche te nemen', vervolgt Mast. 'Dat is wel mooi aan een back-to-back. De eerste helft was matig en het grootste gedeelte van de wedstrijd was nek aan nek. Aan het einde van de wedstrijd had ons team een kleine run, waarbij ik er drie driepunters in schoot. Dat gaf ons net genoeg om te winnen (73-75).’

Mast was in dit duel goed voor dertien punten en vier rebounds. Tevens werd hij verkozen tot Player of the Game.

'Meer zelfvertrouwen krijgen'

‘Ik heb beide wedstrijden best goed gespeeld, en nu is het zaak om dat door te zetten en te laten zien dat het geen toeval was. En als team is het nu belangrijk om weer wedstrijden achter elkaar te winnen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het is het doel om aan het einde van het seizoen tevreden te kunnen terugkijken’, aldus Mast.

Regerend kampioen

In de conference van Mast spelen tien ploegen, die komen uit Illinois, Iowa, Indiana en Missouri. Deze competitie duurt tot eind februari, waarna een landelijk kampioenschap volgt. Vorig seizoen moest Mast vanaf de bank toezien hoe zijn ploeg kampioen werd van de Missouri Valley Conference. Vanwege het coronavirus werd er toen niet meer gestreden om de nationale titel.

