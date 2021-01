Live: FC Groningen en Willem II op zoek naar de winnende treffer

De tussenstand in Tilburg is 1-1.

Tweede helft:

Een wissel bij FC Groningen. Matusiwa blijft achter in de kleedkamer, zijn vervanger is Wessel Dammers.

Doelpunt Mo El Hankouri. Goede actie van Suslov die de vleugelflitser goed aanspeelt. Er is niets mis met de overtuigende afronding van El Hankouri, harde uithaal met zijn rechterbeen. FC Groningen op voorsprong in de 49e minuut.

De tweede treffer van FC Groningen? Strand Larsen treft doel met een mooie omhaal na een voorzet van de zijkant. VAR kijkt erna, net buitenspel. Goal gaat niet door, het blijft 0-1.

Na een uur spelen komt Willem II op gelijke hoogte. Na een flitsende aanval klopt Nunnely doelman Sergio Padt. Het is 1-1.

Willem II gaat door en Wriedt kopt de bal in het doel. Grote vraag is of het buitenspel is. Millimeter werk. De VAR heeft veel tijd nodig, gaat toch niet door het doelpunt. Het blijft 1-1.

Eerste helft:

Matusiwa is terug in de basis bij FC Groningen. Suslov vervangt de niet geheel fitte Alessio Da Cruz. Bij Willem II zit Tresor op de bank.

Na een klein kwartier geeft Patrick Joosten aan dat hij naar de kant moet vanwege een blessure. Mo El Hankouri begint met zijn warming-up en lijkt zijn vervanger te worden, ook Remco Balk wordt van de bank gestuurd. Joosten is terug in het veld, maar dat zal van korte duur zijn.

El Hankouri komt binnen de lijnen, Joosten moet noodgedwongen de kleedkamer opzoeken.

Voor beide doelen nog geen grote kansen gezien; beide keepers hebben slechts op enkele speldenprikken hoeven reageren.

Kans voor Strand Larsen halverwege de eerste helft. De Noor schiet hard over.

Voorzet van El Hankouri, in de voeten bij Strand Larsen. Spits raakt de bal daarna helemaal verkeerd, kans verkeken want zijn inzet gaat ruim voorlangs.

Tien minuten voor rust een mooie pass van Daniël van Kaam. Gaat net voorbij aan El Messaoudi die bijna zijn kans schoon zag in het strafschopgebied van Willem II.

Goede voorzet van Dankerlui, Strand Larsen komt net niet aan de bal. Prima knal El Hankouri, redding van Brondeel. Dit was de beste kans van de wedstrijd tot nu toe vijf minuten voor de rust. Uit de hoekschop krijgt Itakura de bal niet over de lijn. Druk van FC Groningen vlak voor de onderbreking.

Padt voorkomt een treffer van Willem II. Inzet van Wriedt, de doelman van Groningen weet de bal met een uiterste krachtsinspanning uit het doel te houden. Ging fout van Matusiwa aan vooraf die zomaar de bal verloor.

Vlak daarna fluit scheidsrechter Nagtegaal af en is de eerste helft afgelopen. Doelpuntloos bij rust. Keepers Brondeel, op inzet van El Hankouri, en Padt, schot van Wriedt, hielden hun doel schoon.

Livestream

Blijft FC Groningen stevig in het zadel in de subtop en pakt het de punten in Brabant of zorgt Willem II voor een thuisoverwinning? Volg het duel via onderstaande livestream:

De Groningers speelden afgelopen speelronde met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Een terechte eindstand, maar doordat de Utrechtse gelijkmaker in de 94e minuut viel toch één met een zure bijsmaak voor FC Groningen. De ploeg van coach Danny Buijs staat stevig op de zevende plaats in de eredivisie met 27 punten uit vijftien wedstrijden. Eerder vandaag werd bekend dat Mike te Wierik terugkeert bij FC Groningen.

Teleurstellend Willem II

In Tilburg zijn volop zorgen. Met slechts negen punten bivakkeert de ploeg van coach Adrie Koster op de troosteloze zeventiende plaats. Er werd nog maar twee keer gewonnen in de competitie. Drie keer viel er een gelijkspel te noteren en de Tricolores moesten tien keer een nederlaag slikken. De heenwedstrijd in Groningen werd een 1-0 zege voor de thuisclub dankzij een doelpunt van Ahmed El Messaoudi.