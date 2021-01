Live: we tellen af naar de aftrap van Willem II-FC Groningen

De Groningers speelden afgelopen speelronde met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Een terechte eindstand, maar doordat de Utrechtse gelijkmaker in de 94e minuut viel toch één met een zure bijsmaak voor FC Groningen. De ploeg van coach Danny Buijs staat stevig op de zevende plaats in de eredivisie met 27 punten uit vijftien wedstrijden. Eerder vandaag werd bekend dat Mike te Wierik terugkeert bij FC Groningen.

Teleurstellend Willem II

In Tilburg zijn volop zorgen. Met slechts negen punten bivakkeert de ploeg van coach Adrie Koster op de troosteloze zeventiende plaats. Er werd nog maar twee keer gewonnen in de competitie. Drie keer viel er een gelijkspel te noteren en de Tricolores moesten tien keer een nederlaag slikken. De heenwedstrijd in Groningen werd een 1-0 zege voor de thuisclub dankzij een doelpunt van Ahmed El Messaoudi.

Blijft FC Groningen stevig in het zadel in de subtop en pakt het de punten in Brabant of zorgt Willem II voor een thuisoverwinning?