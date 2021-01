El Hankouri schiet FC Groningen in blessuretijd langs Willem II

FC Groningen heeft donderdagavond de uitwedstrijd tegen Willem II met 2-3 gewonnen. Grote man aan de kant van de gasten was Mo El Hankouri die twee keer scoorde en vlak voor tijd uit een counter beslissend was met de winnende goal.

FC Groningen stijgt door deze zege naar de zesde plek in de eredivisie met 30 punten uit zestien duels. Aanstaande zondag volgt de subtopper tegen FC Twente dat één plek lager staat en in deze speelronde met 1-3 verloor van Ajax. De aftrap is om 14.30 uur. De gasten kropen in Brabant door het oog van de naald, maar toonden veerkracht en werden in blessuretijd beloond met de volle buit.

Goal El Hankouri

Na een eerste helft met weinig hoogtepunten schoot invaller Mo El Hankouri de gasten op voorsprong. De vleugelaanvaller was al na een kwartier in het veld gekomen voor de geblesseerde Joosten. De assist kwam op naam van Tomas Suslov na een een goede rust. De Slowaak speelde de bal prima in de voeten van El Hankouri. De aanname en afronding met rechts was onberispelijk.

Gelijkmaker

Groningen ging door en verdubbelde bijna de voorsprong. Strand Larsen leek na een acrobatische te scoren, maar hij stond net buitenspel. Het spel golfde nu op en neer. De gelijkmaker viel na een uur spelen. Een vlotte aanval van de thuisploeg werd afgerond door Nunnely die iedereen te snel af en Padt wist te passeren.

Eerste van Itakura

Vlak daarna kwam Willem II op voorsprong. Een voorzet van de zijkant ging richting Pavlidis. De Griek toucheerde de bag licht waarna Dammers de bal ongelukkig in eigen doel werkte: 2-1 Het duel leek de Groningers uit de handen te glippen toen Ko Itakura in de 84e minuut met zijn eerste treffer voor de club de gelijkmaker op het scorebord kopte.

Toch nog 2-3

Het spel golfde nu op en neer. Beide ploegen gingen vol voor de winst die uiteindelijk bij de ploeg van coach Danny Buijs terecht kwam. Na een afgeslagen aanval van de Tilburgers counterde Groningen snel naar de overkant van het veld. Het lag helemaal open achterin. Da Cruz legde perfect terug waarna El Hankouri niet meer kon missen.