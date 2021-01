Buijs: 'Absurde tweede helft, niveau aantal spelers is FC Groningen-onwaardig'

Voor de neutrale toeschouwer was het genieten, maar daar had Buijs weinig mee te maken. 'Ik vond een aantal jongens in teveel opzichten heel slecht. Aan de bal, simpele ballen kwijtraken. In het verdedigen, niet kort dekken. Verkeerde keuzes maken, geen duels aangaan. Als je dat allemaal tegelijk doet zak je naar een heel laag niveau. Wonder boven wonder winnen we deze wedstrijd toch nog', aldus de oefenmeester.

Uitblinker El Hankouri

Man van de wedstrijd was ongetwijfeld Mo El Hankouri. Hij scoorde de openingstreffer namens FC Groningen en maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt. 'Dit is heel fijn voor mij. Na een lange periode van hard werken en geen goal maken schiet ik er vandaag twee binnen. Ik ben heel erg blij. Ik weet dat ik het kan. Deze lijn nu doorzetten.'

Dammers ongelukkig

Wessel Dammers speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Willem II. 'Voor mij persoonlijk heel teleurstellend, ik ben wel blij dat we de drie punten gepakt hebben uiteraard.' De centrale verdediger kwam in de tweede helft in het veld, maar maakte de wedstrijd niet vol. 'De 2-1 was een eigen doelpunt van mij. Dat moet zeker beter.'

Lees ook:

