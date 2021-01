Zuidelijke ringweg dit weekend dicht tussen Europaweg en Euvelgunne

De wegafsluiting heeft te maken met het verleggen van de rijbanen van de zuidelijke ringweg. Hierdoor ontstaat ruimte voor de sloop van het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg.

Tussen de Bornholmstraat en de Euvelgunnerbrug schuiven de noordelijke rijbanen op richting de middenberm. Hierdoor ontstaat bij de Bornholmstraat/Osloweg voldoende veilige werkruimte voor de verbreding van de zuidelijke ringweg.

Vier weekenden werk aan de ring

Het werk aan de weg neemt in totaal vier weekenden in beslag, meldt Aanpak Ring Zuid. In de weekenden 22-25 januari, 29 januari-1 februari en 5-8 februari is het weggedeelte dicht voor verkeer richting Drachten en Assen. In het weekend 19-22 februari sluit het weggedeelte voor verkeer richting Hoogezand.

Omrijden via overige ringwegen

In de eerste drie weekenden wordt het verkeer richting Drachten en Assen omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. In het vierde weekend kan verkeer richting Hoogezand omrijden via de Europaweg.

Hier gaat de Ring Zuid enkele weekeinden dicht (Foto: Groningen Bereikbaar)

Reserveweekeinden

Naast de weekendafsluitingen, zijn er ook reserveweekenden ingepland voor het geval de werkzaamheden niet op tijd afgerond kunnen worden. Het weekend van 12-15 februari geldt als reserveweekend voor het afsluiten van de zuidelijke ringweg richting Drachten en Assen. Het weekend van 26 februari-1 maart is als reserve ingepland voor de rijbaan richting Hoogezand.

