'Wacht niet met fysiek onderwijs totdat de coronacrisis voorbij is'

Als het Jansen ligt, wordt de maatschappij in de coronacrisis op een zodanige wijze ingericht, zodat er meer vrijheidsbeperkingen zijn voor kinderen, jongeren en studenten.

'We zitten al sinds maart vorig jaar te wachten totdat het virus weer verdwijnt. Toen hadden we nog de illusie dat we over een aantal maanden stukken verder zouden zijn. Maar dat is niet zo en de kans is groot dat we er nog een heel jaar mee zitten.'

Vooral op het gebied van onderwijs moet er gekeken worden wat wél mogelijk is, meent ze. 'En dan denk ik aan een maatschappij waarin je leeft met het virus naast je.'

'Gaat ten koste van niveau'

Jansen vindt dat de coronabeperkingen schade toebrengen aan het onderwijs, zoals dat nu is ingericht. 'Uit onderzoek is gebleken dat fysiek onderwijs echt stukken beter is dan online onderwijs.'

Ik denk dat we zo veel mogelijk van het online onderwijs af moeten, want het is veel minder goed Danielle Jansen - socioloog

Laatstgenoemde onderwijsvorm is volgens haar niet ingericht om fysiek onderwijs te vervangen. 'Ik denk daarom dat we zo veel mogelijk van het online onderwijs af moeten, want het is veel minder goed en dat gaat ten koste van het niveau. Bovendien missen de leerlingen nu ook het omgaan met elkaar.'

Dat het Outbreak Management Team (OMT) juist adviseert om scholen dicht te houden omdat het een besmettingsbron is - mede vanwege de opkomst van het Britse coronavirus, begrijpt Jansen. 'Maar op een gegeven moment, en dat wil het OMT ook, moet je zoeken naar mogelijkheden waardoor kinderen wel weer naar school gaan.'

Je ziet dat vooral mentale gezondheidsproblemen bij alle leeftijdsgroepen stijgen Danielle Jansen - socioloog

Klassen opsplitsen en op verschillende dagdelen fysiek onderwijs geven noemt ze als één van de alternatieven. Voorwaarde is wel dat het aantal bewegingen van leerlingen binnen het schoolgebouw beperkt wordt.

Mentale gezondheidsproblemen nemen toe

Dat Jansen zich zo sterk maakt voor het heropstarten van fysiek onderwijs, komt omdat ze merkt dat kinderen, jongeren en studenten tegen steeds meer problemen aanlopen in deze tijden.

'Je ziet dat vooral mentale gezondheidsproblemen bij alle leeftijdsgroepen stijgen. Ook het jeugdzorggebruik is toegenomen; dat geeft aan dat er meer jongeren zijn met problemen. Er wordt af en toe wel aan ze gevraagd wat ze willen, maar vervolgens is er geen vertaalslag van hoe je dat kunt vormgeven in de praktijk.'

Uitlaatklep valt weg

'Als je al last heb van depressieve gevoelens, dan kon je voorheen nog een uitlaatklep vinden in je sportclub, een bijbaantje of sociale contacten', gaat ze verder. 'Valt dat allemaal weg? Dan heb je het wel zwaar als je al depressieve gevoelens hebt. Het heropenen van scholen kan daarbij helpen. Wacht daar niet mee totdat de coronacrisis voorbij is.'

