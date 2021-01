OM wil jaar cel voor Stadjer die ex, zoontje en ex-schoonouders bedreigde

De man zette tussen oktober 2019 en eind augustus vorig jaar talloze keren bedreigende teksten op zijn WhatsApp-status.

Verdachte zat nog in proeftijd

De aanklaagster eiste tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Omdat hij nog in een proeftijd van een eerdere straf zat toen hij de bedreigingen uitte, eiste ze er nog twee maanden gevangenisstraf bij, die hem in 2019 voorwaardelijk waren opgelegd.

Destijds was de Stadjer veroordeeld voor huiselijk geweld en stalking van zijn ex.

Ik voelde onrecht dat ze mijn zoontje bij mij weghield De verdachte

Vanaf oktober 2019 begon de man zijn WhatsApp-status regelmatig te vullen met bedreigingen. Mensen uit zijn contactenlijst konden die teksten lezen. Onder hen ook zijn ex en haar ouders. Hij deed het naar eigen zeggen uit een bepaalde drang. 'Ik voelde onrecht dat ze mijn zoontje bij mij weghield.'

'Ik maak jullie liever dood'

Ondertussen moest de man wel 250 euro alimentatie per maand betalen en dat was hem een doorn in het oog. Je kind niet mogen zien en wel 250 euro alimentatie. 'Ik maak jullie liever dood', was één van de teksten die hij als status invulde. Naast alle bedreigingen maakte hij ook zijn ex-schoonvader uit voor pedofiel.

Twee keer opgepakt

In maart werd de Groninger opgepakt en zat hij drie dagen vast. De politie waarschuwde hem dat hij moest stoppen. Dat deed hij even, maar rond de zomer begon hij opnieuw te dreigen. Eind augustus werd hij opgepakt. Sinds november is hij weer vrij, maar nu onder strenge voorwaarden, zoals een contactverbod met de slachtoffers en een verbod om in Zuidlaren te komen.

De paar maanden in de gevangenis hebben me eigenlijk wel goed gedaan De verdachte

'De paar maanden in de gevangenis hebben me eigenlijk wel goed gedaan. Ik was al jaren een stevige blower en daar ben ik nu vanaf', gaf de man toe.

Hij zei dat hij spijt had, maar ontkende ook een deel van de bedreigingen. Volgens zijn advocaat is het WhatsApp-account van de man waarschijnlijk gehackt.

Daar geloofde de officier niks van. 'Als meneer dat had gezegd toen hij door de politie werd gehoord, hadden we het kunnen onderzoeken', zei ze. Maar gezien de inhoud van de teksten gaat zij er vanuit dat ze allemaal van hem zijn.

Kans op herhaling

Hoewel de man zegt dat hij het niet weer zal doen, twijfelt de aanklaagster daaraan. De reclassering schat de kans op herhaling in als hoog. Ze eiste daarom ook verlenging van het contact- en locatieverbod en reclasseringstoezicht, waarbij ook zijn telefoon regelmatig wordt gecontroleerd. Zijn ex-vriendin is ook nog erg bang voor hem.

'Als ik bij hem was gebleven, had ik al tussen zes planken gelegen', zei ze tegen de politie.

Uitspraak op 28 januari.