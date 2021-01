Bewoners Radiumstraat in Stad eisen renovatie, 'anders volgen acties'

De Radiumstraat in Stad (Foto: Google Streetview)

Bewoners van de Radiumstraat in de stad Groninger wijk Vinkhuizen eisen dat zij, net als de rest van de wijk, ook in de renovatieplannen van woningcorporatie Nijestee worden meegenomen.

Dat bleek uit een digitale overeenkomst die SP Groningen donderdagavond organiseerde. De bewoners eisen van Nijestee dat het voor aanstaande maandag 12 uur toezegt dat hun woningen binnen een jaar worden gerenoveerd. Zo niet, dan volgen verdere acties van zowel de huurders als de SP.

Vocht, toch, schimmel en kou

'Onze woningen zijn echt aan renovatie toe', zegt huurder Lianne Tap. 'De kozijnen zijn rot en huurders hebben last van vocht, tocht, schimmel en kou. Het is ongezond en we betalen ook nog eens teveel huur voor deze slecht onderhouden woningen.'

Wij wachten al jaren Laura Eissens - huurder

Ze wordt bijgevallen door mede-huiurder Laura Eissens: 'Waarom nemen ze ons niet mee in de renovatieplannen? Wij wachten al jaren. Moeten we nu nog weer jaren langer wachten? Wij willen maandag van Nijestee horen waar we aan toe zijn.'

'Gezinnen betalen de prijs'

'Huurders zoals Lianne en Laura hebben volkomen gelijk', zegt Jimmy Dijk van de SP. 'Onze volkshuisvesting is afgebroken en huurders, woningenzoekenden en hun gezinnen betalen daar de prijs van. We zien in Groningen steeds meer huurders die opstaan om isolatie en woningverbeteringen af te dwingen.'