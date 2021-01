Lopend Vuur: Mensen die gevaccineerd zijn mogen privileges krijgen

Nu het vaccineren in ons land mondjesmaat van start is gegaan, kunnen we ook weer gaan kijken naar de toekomst. Voor 2021 staan, net als andere jaren, de nodige evenementen gepland. Maar of die door kunnen gaan, is natuurlijk de vraag.

Daarbij speelt een belangrijke rol of mensen andere mensen kunnen besmetten. Met een vaccin ben je in principe veilig voor het virus. En hoe meer mensen het vaccin nemen, des te groter de kans dat de samenleving weer 'open' kan.

Moet het nemen van een vaccin dan wellicht meer gestimuleerd worden? De discussie of mensen die gevaccineerd zijn meer vrijheden moeten krijgen, wordt al gevoerd. Gedacht zou kunnen worden aan het bezoeken van evenementen waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is. Of, bij een nieuwe uitbraak in de toekomst, toch de kapper, sportschool of verpleeghuizen bezoeken als je gevaccineerd bent.

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de facebookpagina van Radio Noord.

Zou je met een vaccin meer vrijheden moeten krijgen? Gedacht zou kunnen worden aan het bezoeken van evenementen waar... Posted by Radio Noord on Thursday, January 14, 2021

IJspret

'We schaatsen deze winter niet meer op natuurijs' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 5.929 stemmers was 67 procent het daarmee eens, 33 procent oneens.