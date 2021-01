Ook Hoogezand krijgt testlocatie voor coronavirus

Wie zich wil laten testen op het coronavirus, kan daarvoor binnenkort ook in Hoogezand terecht. De GGD is daar bezig met het opzetten een nieuwe testlocatie.

Dat hebben GGD-directeur Jos Rietveld en voorzitter van de veiligheidsregio Koen Schuiling vrijdag bekendgemaakt.

Testbereidheid op peil houden

Met een testlocatie in Hoogezand kiest de GGD bewust voor een grotere plaats in de regio.

'We merken dat nabijheid helpt om de testbereidheid onder Groningers op peil te houden', zegt Rietveld. 'De drukst bezette teststraat is die in Veendam. Daar zitten we elke dag vol. Het was dus de vraag of we daar zouden uitbreiden, of een andere locatie moesten zoeken.'

Exacte locatie nog niet bekend

Dat laatste is dus het geval. De voorbereidingen voor de nieuwe locatie in Hoogezand zijn begonnen. De exacte locatie wordt in overleg met de gemeente Midden-Groningen bepaald. Vervolgens duurt het volgens Rietveld nog een paar weken voordat de locatie volledig is ingericht.

Teststraat Uithuizen opent dinsdag

Sinds de start van het testen is het aantal locaties in onze provincie gestaag uitgebreid. Aanstaande dinsdag opent de GGD een nieuwe testlocatie in Uithuizen. Die bevindt zich in het oude schoolgebouw aan de M.J. Bultenastraat 8.

