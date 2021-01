Groningen Seaports zegt een prima jaar achter de rug te hebben

De haven in Delfzijl en de Eemshaven haalden een omzet van 72 miljoen euro, waarbij de winst zal uitkomen op ongeveer 17 miljoen euro, zo blijkt uit de cijfers.

Veel grond uitgegeven

Volgens directeur Cas König zijn er in het 'bijzondere' jaar 2020 uitstekende resultaten bereikt als het gaat om terreinuitgifte aan bedrijven. Er werd 100 hectare grond uitgegeven. Daarvan ging 63 hectare naar de uitbreiding van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe ondernemingen. De rest, 37 hectare, was bestemd voor de ontwikkeling van zonne- en windparken in de Eemshaven en Delfzijl.

Minder overslag

Nog een paar cijfers: er werd 10 miljoen ton overgeslagen in beide havens. Dat is minder dat de 13,7 miljoen ton die de havens in 2019 noteerden. Volgens König is de daling deels te verklaren doordat er in 2019 nog veel materialen werden aangevoerd voor de verbetering van de dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Ook werden er in 2020 over water minder grondstoffen voor de energiecentrales aangevoerd. Vanwege de lage prijs werd er namelijk meer gebruik gemaakt van gas om elektriciteit op te wekken.

Het verschepen van windmolen-onderdelen vanuit de Eemshaven (Foto: Groningen Seaports)

Hoogtepunten

König noemt de start van de aanleg van het grote Engelse windpark Hornsea Two als één van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Vanuit de Eemshaven wordt het transport en de installatie van de onderwaterdelen van de 165 windmolens van dit park verzorgd. Andere opstekers volgens König: De oplevering van een nieuw hoogspanningsstation in de Eemshaven, de start van de aanleg van de hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten, de opening van een duurzame staalfabriek en de opening van de grootste zonnedijk van Nederland.

Groningen Seaports zegt in een schriftelijke reactie zich de komende jaren te blijven inzetten voor de 'groene groei in de regio, waarbij de focus ligt op biobased chemie, energie/data en de circulaire industrie'.

