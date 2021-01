Young Business Award heeft landelijke televisie ambities

De eerste halve finale van wat feitelijk de 2020 editie is om 12 uur online gegaan. Ontstaan uit het gegeven dat het afgelopen jaar niet mogelijk was om volgens de traditionele opzet met volle theaters twee halve finales te organiseren met een aansluitende finale om de Beste Jonge Onderneming van Nederland’ te kiezen.

Roet in het eten

Het lukte Palmers niet om de editie van 2019 te organiseren en de tweede coronagolf gooide voor 2020 roet in het eten. Er zou eind september een fysieke finale georganiseerd worden in het Atlas theater in Emmen. Daarvoor zouden de twee halve finales online worden opgenomen.

Covid bleef ons maar inhalen. Daardoor moest het anders Niels Palmers, organisator Young Business Award

180 graden draaien

‘We hadden vernieuwde concepten op de rit staan toen de tweede golf kwam. Covid bleef ons maar inhalen. Daardoor moest het anders. We moesten onze koers 180 graden draaien, omdat de situatie veranderde’, aldus Palmers. Dat leidde tot een in korte tijd ontwikkeld, televisiewaardig online format.

De drie halve finales zijn op 14 oktober opgenomen bij Suiker Events in Groningen. ‘Toen kwamen we erachter dat het iets was. De kandidaten pitchen voor een jury en op basis daarvan gaan ze wel of niet door. Het is te vergelijken met het programma Dragons Den.’ In dat televisieprogramma komen diverse ondernemers geld vragen bij de dragons.

De online uitzendingen worden gepresenteerd door Jort Kelder. Een vijfkoppige landelijke jury bevraagt de jonge halve finalisten die eerst in één minuut hun onderneming pitchen. Dit alles is vastgelegd met meerdere camera’s waardoor het een televisiebeleving oproept.

Finale op 1 februari

Uiteindelijk gaan vier kandidaten door naar de finale. Plaats van handeling is op 1 februari het Atlas theater. ‘We gaan het decor een industriële look geven. Helemaal passend bij de sfeer van de totale editie. Het wordt vervolgens wel even spannend, want op 5 februari zenden we de finale uit.’

Patrick Trentelman in gesprek met presentator Jort Kelder (Foto: Eigen foto)

Groningse kleur

De Groningse inbreng in de halve finale komt in aflevering één van oud-docent Patrick Trentelman met Spacetime Layers. Hij bedacht in 2017 met leerlingen van de basisschool in Oosterhogebrug de Spacetime app. Daar is Trentelman als ondernemer mee verder gegaan. In de derde uitzending komt Klippa van CEO Yeelen Knegtering voorbij. In vijf jaar tijd groot geworden in het digitaal archiveren van diverse soorten documenten.

Samen met Roy Rocks en Thomas Nauw organiseerde Palmers in korte tijd een televisieformat. ‘Wij Nederlanders vinden het fantastisch om met een wijntje op de bank te oordelen over wat iemand laat zien. Kijk maar naar al die zang- en dansprogramma’s. Jonge ondernemers beoordelen werkt net zo.’

En misschien kunnen we wel de concurrent van Dragons Den worden Niels Palmers, die enthousiast is over televisiemaken

De wereld van jonge ondernemers is ondanks corona booming. In 2020 werd 1,7 miljard euro aan investeringen uit de markt gehaald. Tegenover 1,4 miljard een jaar eerder. Bovendien vroegen minder ondernemingen geld, waardoor de gemiddelde investering per bedrijf omhoog ging. Voor de YBA 2020 schreven zich ruim 340 start-ups in.

De nieuwe Dragons Den?

De slag naar online met een tv-format smaakt naar meer bij Palmers. ‘Ik verwacht dat we in 2021 ook geen fysieke events als de onze kunnen organiseren. Daarom ligt de doorontwikkeling van dit format voor de hand. Het wordt niet alleen toegankelijker voor iedereen, maar de eerste reacties zijn zo positief op dit concept dat ik kansen zie om in Hilversum met landelijke televisie aan de slag te gaan. En misschien kunnen we wel de concurrent van Dragons Den worden.’

