Gedupeerde toeslagenaffaire over val kabinet: 'We krijgen er niks mee terug'

We vragen haar hoe ze deze dag beleeft en hoe haar situatie nu is.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

‘Eindelijk, dacht ik. Maar ik werd niet emotioneel ofzo, zeker niet van deze personen. Helaas krijgen we niks terug met dit besluit. Het was wel te verwachten, want het hele kabinet was niet meer geloofwaardig. Het rapport (van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, red.) zei alles: er is ons ongekend onrecht aangedaan. Het was niet meer te redden. Maar genoegdoening? Nee. Dat zullen we nooit meer krijgen.’

Rutte zei vandaag dat alle gedupeerden die vóór 15 februari een aanvraag indienen, 1 mei gecompenseerd zullen worden met 30.000 euro. Heb je daar vertrouwen in?

'Nee, ik heb altijd gezegd dat ik het eerst wil zien en dan geloven. En het klinkt in de media natuurlijk fantastisch, dat iedereen 30.000 euro krijgt. In de praktijk komen er onderzoeken bij kijken of je er wel recht op hebt. Eerder werd ons ook al 750 euro beloofd als compensatie, zodat we tijdens de feestdagen genoeg te besteden zouden hebben. Dat bedrag kreeg ik wel, maar het stond te laat op mijn rekening, zodat ik niet eens cadeaus kon kopen voor mijn kinderen.'

Mijn kinderen zagen een chagrijnige, uitgeputte moeder Angélica Engels - gedupeerde kindertoeslagenaffaire

Maandag was je uitgenodigd in Den Haag om te praten met staatssecretaris Alexandra Van Huffelen, wat hebben jullie besproken?

‘Ik wilde vooral mijn stem laten horen. Het ging vooral over hoe wij behandeld zijn door de Belastingdienst. Ik wilde haar laten inzien hoeveel pijn dat ons gedaan heeft en of ze dit überhaupt wist. Ik legde uit dat als ik bijvoorbeeld naar de Belastingdienst belde, er tegen mij werd gezegd dat ik een fraudeur was en dat ik gewoon moest betalen. Het was snoeihard. Daar gingen wij allemaal aan kapot, aan hoe wij behandeld zijn.

'Ik was ook erg boos over hoe de 30.000 euro aan compensatie werd gepresenteerd. Ik zei tegen haar: u had dit nooit zo mogen brengen. Iedere gedupeerde gaat ervan uit dat ze hier nu recht op hebben, terwijl dat niet het geval is. Het wordt in de meeste gevallen slechts aangevuld tot een bepaald bedrag.'

Even terug naar 2016, toen jij te horen kreeg dat je kinderopvangtoeslag werd stopgezet en jou werd medegedeeld dat je alles terug moest betalen. Wat voor gevolgen had dat voor je dagelijkse leven?

'Het had directe gevolgen voor mijn gezondheid. Ik werd kaalgeplukt door allerlei instanties en moest voor mijn vier kinderen zorgen. Ik kreeg een driedubbele nekhernia, ik vermoed van de stress. Ik had de kans om halfzijdig verlamd te raken, maar dat gebeurde gelukkig niet. Ik werd geopereerd en ging een lang revalidatietraject tegemoet. En tegelijkertijd had ik dus ook nog te maken met de Belastingdienst. Het bizarre was dat ik een prima baan had als trambestuurder (in Den Haag, waar de Groningse tijdelijk woont, red.) maar dat ik geen geld over hield. Ze kijken namelijk naar je jaarinkomen, en dat was bij mij prima. Het gevolg was dat ik naar de voedselbank moest.'

Ik was altijd bang dat mijn wasmachine er mee op zou houden Angélica Engels - gedupeerde kindertoeslagenaffaire

'Mijn kinderen kregen alles mee van mijn ellende. Ze zagen een chagrijnige, uitgeputte moeder. Ook hebben ze in hun sociale leven veel misgelopen doordat er nergens geld voor was. We konden niet op vakantie of een leuk uitje ondernemen. Er waren geen kinderfeestjes. Ik was ook altijd bang dat mijn wasmachine er mee op zou houden, want we konden geen geld sparen om een nieuwe te kopen.'

Hoeveel schulden heb je nog op dit moment?

'Het begon met ruim 30.000 euro, inmiddels heb ik zo'n 10.000 euro ontvangen. Ik heb een schuldhulpverleningstraject doorlopen, dus op papier ben ik schuldenvrij. Het is de rente op de rente die mij nekt en die ik nog moet terugbetalen. Mensen realiseren niet dat ik dus geld moet terugbetalen over geld waar ik recht op had. Wat wij aan compensatie krijgen is een sigaar uit eigen doos. Het houdt nu ook niet op voor mij, want ik moet gewoon blijven bellen met de Belastingdienst om te zorgen dat ik mijn geld krijg. Ik ben zo klaar met dat juridische getouwtrek om geld.'

