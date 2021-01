Kapitein MSC Zoe wordt niet vervolgd voor verlies containers

De kapitein van het containerschip MSC Zoe wordt niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Het containerschip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 bij slecht weer een enorme lading containers in zee, ten noorden van de Waddeneilanden.

De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken, er is geen sprake van schuld of opzet, concludeert het OM na onderzoek.

Ruim 3 miljoen kilo troep in zee

Bij de ramp sloegen twee jaar geleden 342 containers overboord van het containerschip, dat onder Panamese vlag voer. Daardoor kwam 3,2 miljoen kilo afval in zowel de Noordzee als de Waddenzee. Een kwart van de troep ligt nog altijd in het water.

Oorzaak containerramp blijft onduidelijk

Omdat de lading werd verloren in de Nederlandse territoriale wateren boven Vlieland en Terschelling, begon het Team Maritieme Politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek. Dat moest uitwijzen of de kapitein strafbaar is, bijvoorbeeld aan milieuverontreiniging of overtreding van scheepvaartregels.

'Uit onderzoek van een deskundige van de TU Delft is niet vast komen te staan wat nu precies het overboord slaan van zoveel containers heeft veroorzaakt. Aannemelijk is dat het schip de zeebodem heeft geraakt. Dat is onvoldoende om de gevolgen strafrechtelijk toe te rekenen aan het gedrag van de kapitein. Verder blijkt uit onderzoek dat de containers aan boord conform voorschriften waren gezekerd', laat het OM weten.

Vraagtekens bij routekeuze

Achteraf zijn vraagtekens te zetten bij de keuze van de kapitein voor de route langs de Waddeneilanden, ondanks het slechte weer, laat het OM weten. Maar, concludeert justitie: 'De kapitein heeft de gekozen korte vaarroute kunnen en mogen maken'.

