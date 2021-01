Gasminister Wiebes treedt per direct af: 'De rechtstaat heeft gefaald'

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat en verantwoordelijk voor de gaswinning in onze provincie, treedt per direct af vanwege de affaire rondom de kinderopvangtoeslag. Hij keert niet terug in het demissionaire kabinet.

Dat is een persoonlijke keuze van Wiebes, meldt premier Rutte in een persconferentie. Het voltallige kabinet stapte op naar aanleiding van het vernietigende rapport dat over de affaire verscheen. Op Wiebes na, keren de andere bewindslieden wel terug in het demissionaire kabinet.

'Niet schuldig'

'Ik worstel hier al heel lang mee, het is in mij gaan zitten. Aftreden helpt ouders niet, maar het zorgt er wel voor dat het niet over politiek blijft gaan. We moeten nu op volle kracht naar een oplossing toe', stelde de aftredend minister in een persconferentie.

Wiebes gaf aan blij te zijn met de stevige maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. 'Dit is buitengewoon ernstig, de rechtstaat heeft gefaald. Ik voel me niet schuldig, maar wel zwaar verantwoordelijk.' Hij verwees ook naar zijn politieke loopbaan in Den Haag en de zware dossiers die hij in die tijd heeft gehad. 'De belastingdienst, het klimaat en de aardbevingen in Groningen', somde hij onder meer op.

Opvolger van Henk Kamp

Wiebes was staatssecretaris van Financiën toen de kinderopvangtoeslagaffaire speelde. Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III was hij als minister van EZ onder meer verantwoordelijk voor het gasdossier. Hij volgde zijn VVD-partijgenoot Henk Kamp op.

'Ontslag op meest eervolle wijze'

Koning Willem-Alexander heeft Wiebes 'op de meest eervolle wijze ontslag verleend', aldus een verklaring. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt de taken van Wiebes de komende dagen over. De VVD draagt later een opvolger voor, omdat combinatie van beide portefeuilles te zwaar zou zijn.

Lees ook:

- Wiebes: Bewoners hoeven onterecht gekregen bevingsgeld niet terug te betalen

- Wisselende reacties op Wiebes, de nieuwe 'gasminister' (2017)