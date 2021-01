Politie houdt moordzaak Els Slurink opnieuw tegen het licht

Wie bracht Els Slurink, een veelbelovend psycholoog van 33 jaar, om het leven? Op die vraag probeert de politie al 24 jaar een antwoord te vinden. Tot nu toe tevergeefs. Er is nooit een dader aangehouden na de moord aan het Van Brakelplein in de stad Groningen, de plek waar ze woonde.

Wie vandaag op de Grote Markt in Stad loopt, ziet op meerdere plekken het gezicht van Slurink. Capuchon op het hoofd, een grote glimlach. Verspreid door de stad hangen honderd van deze foto’s in abri’s. Steeds met dezelfde vraag: wie bracht haar om het leven?

De poster die in de stad hangt (Foto: Politie Noord-Nederland)

Nieuwe aandacht voor cold cases

De Nederlandse politie start samen met het Openbaar Ministerie een campagne om cold case-zaken opnieuw onder de aandacht te brengen. De zaak rondom de dood van Els Slurink is de eerste zaak die de politie op deze manier hoopt op te lossen. Welke zaken nog meer op op maat gesneden aandacht kunnen rekenen, is niet bekend.

Vier jaar lang verspreidde de politie cold case-kalenders in tbs-klinieken, gevangenissen en de reclassering. ‘We zijn op zoek gegaan naar een gerichtere manier om onopgeloste zaken onder de aandacht te brengen’, zegt politiewoordvoerder Evelien Aangeenbrug.

Extra lange uitzending Opsporing Verzocht

In het geval van Slurink wordt niet alleen aandacht gevraagd door posters in abri’s. Op 26 januari is er een extra lange aflevering van Opsporing Verzocht, waarin een nieuwe reconstructie wordt getoond. ‘We hopen zo de nabestaanden de antwoorden te geven die ze al 24 jaar willen hebben’, zegt Aangeenbrug.

Messteek in het hart

Op 21 maart 1997 komt Els Slurink niet op haar werk in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen. Haar collega’s vertrouwen het niet en gaan naar haar huis aan het Van Brakelplein. Als niemand opendoet, slaan ze alarm. Slurink ligt dood in haar huis. Ze blijkt met een steek in het hart om het leven te zijn gebracht.

De politie bijt de jaren na de moord de tanden stuk op de zaak. Een moordwapen wordt nooit gevonden en er zijn geen waardevolle spullen verdwenen. Wel is een dna-spoor gevonden onder haar nagels en zat er een onbekende vingerafdruk op een glas in de woonkamer. Er zijn geen braaksporen.

'Er moet iemand zijn die meer weet'

Heeft ze haar dader zelf binnengelaten? Was het een kwaadwillende ex, of iemand van haar werk? ‘We denken echt dat er iemand moet zijn die meer weet’, zegt Aangeenbrug. ‘Tot die personen willen we doordringen. We maken Els in Groningen onderdeel van het straatbeeld, zodat iedereen voortdurend met haar geconfronteerd wordt.’

De nabestaanden van Els zijn op de hoogte van deze campagne en staan achter de plannen. ‘Ook zij hopen natuurlijk op een doorbraak’, zegt Aangeenbrug.

Voor de gouden tip die leidt tot de dader, staat een beloning van 15.000 euro. De posters in de abri’s blijven tot eind januari hangen.

Lees ook:

- Drie Groningse zaken op coldcasekalender: 'Je moet blijven schudden aan de boom'

- Nieuw onderzoek naar moord op Els Slurink

- Nieuwe tip in moordzaak Els Slurink leidt naar 'mogelijk interessant persoon' (2015)