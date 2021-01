Deze dag: koninklijke knokpartijen bij Vindicat

Een nieuwsbericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 30 jaar geleden spreekt van 'slechte verhoudingen' tussen KNO-artsen in het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). De aanleiding is pikant: al voor de derde maal belandt Prins Maurits in het ziekenhuis, na een vechtpartij bij studentenvereniging Vindicat. Het gebeurt op deze dag, 16 januari 1991.

Een gebroken neus is het gevolg. Ook een ernstige hoofdwond maakte al eens behandeling op de ongevallenpolikliniek van het AZG noodzakelijk. En het is de tweede maal dat Maurits zijn neus breekt bij een vechtpartij. Het wordt in de krant zijdelings gemeld, in een bericht dat de slechte verhoudingen binnen de kno-kliniek van het ziekenhuis beschrijft.

Voor de gewonde prins zou het aanleiding zijn geweest om het Nijmeegse St. Radboudziekenhuis te verkiezen boven een behandeling in zijn woonplaats Groningen. Het imago van het Groningse ziekenhuis loopt een deuk op, zo is de suggestie.

‘Opmerkelijk’ noemt mediaprofessor Huub Wijfjes de bijna serene melding van het Nieuwsblad over de kroegruzies van Maurits destijds. Eind vorige eeuw begon de mediabelangstelling voor het privéleven van de leden van het Koninklijk Huis snel te groeien.

‘Monarchie en media’ is een onderwerp waarover Wijfjes dan regelmatig publiceert. Koning Willem Alexander nodigt hem dan ook uit op het paleis om daar over van gedachten te wisselen. Hoe om te gaan met media is een pijler van het koningschap in de 21ste eeuw.

Als het om verslaggeving van het Koningshuis gaat, blijft er weinig meer als ‘privé’ buiten de krant. Toch haalt Maurits, die net als zijn broer Bernard in Groningen studeert, de kolommen van het Nieuwsblad de jaren daarop alleen nog om het heuglijke nieuws te melden dat hij zijn grote liefde heeft gevonden.

In 1992 leert hij als barkeeper van café ‘Soestdijk’ in de binnenstad van Groningen Marilène van den Broek kennen die er ook werkt. Het paar trouwt in 1998 in Apeldoorn. Het is het laatste publieke optreden van prinses Juliana.

Sinds de troonsbestijging van koning Willem-Alexander in 2013, zijn Maurits en Marilène geen lid meer van het Koninklijk Huis, maar nog wel van de koninklijke familie. Maurits is een graag geziene gast op Koningsdagen. Bij populariteitspeilingen onder de Oranjes eindigt hij regelmatig vooraan.

In aanloop naar Koningsdag 2019 geeft het Algemeen Dagblad een tip voor wie graag met een prins op de foto wil: ‘hou deze prins (Maurits) goed in de gaten als hij in onze binnenstad loopt, want met hem valt het makkelijkst een selfie te scoren.’

Het jaar daarvoor zag hij tijdens Koningsdag in Groningen de jongens en meisjes terug met wie hij achter de bar stond in zijn studententijd. Maurits wilde per se in Groningen studeren, omdat vrienden hoog opgaven van de stad en de gezelligheid. Het werd een mooie tijd. Waarin hij zijn grote liefde vond. Maar ook een tijd waarin de prins nogal eens een kwetsuur opliep, zoals een gebroken neus. Het gebeurde op deze dag, 16 januari 1991.