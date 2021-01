Schuiling over 'rotmaatregel' avondklok: 'Handhaving groot punt van zorg'

Om het aantal besmettingen verder terug te brengen, overweegt het kabinet de invoering van zo'n avondklok. Die zou moeten gelden tussen 20.00 uur en 04.00 uur. Tussen die tijden mag je zonder geldige reden niet meer op straat zijn.

Ook arts-microbioloog pleit voor strengere maatregelen, waaronder een avondklok en reisbeperkingen.

'Nog te veel mensen op het werk'

Schuiling spreekt zich niet expliciet voor of tegen een avondklok uit. Wel wil hij dat eerst alle andere opties onderzocht worden.

'Want het is gewoon een rotmaatregel. We moeten eerst bekijken of onze gereedschapskist echt helemaal leeg is. Ik constateer dat we nog veel te veel op het werk verschijnen en, in tegenstelling tot de vorige lockdown, zijn we nog veel onderweg. Ook gingen we afgelopen weekend massaal de bossen in. Dat moeten we niet doen.'

'Handhaving is groot punt van zorg'

Over de handhaving van een avondklok bestaan zorgen. De werkdruk voor agenten zal naar verwachting toenemen en de politie zal een aantal taken, zoals verkeerscontroles, niet meer kunnen uitvoeren, meldt Nieuwsuur.

Schuiling zegt dat de capaciteit bij de politie er is, maar deelt de zorgen.

'Handhaving zal zeker een heel belangrijk punt zijn. Afgelopen zomer hebben we geleerd hoe dichtbevolkt ons land is en hoeveel mensen 's avonds nog op pad zijn. Denk alleen al aan mensen die in ziekenhuizen bezig zijn. Dat is zeker een groot punt van zorg als we daartoe zouden overgaan.'

Avondklok maandag verder besproken

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over de invoering van de maatregel. Daarbij ligt de vraag op tafel wat een avondklok oplevert bij het terugdringen van het aantal besmettingen.

Schuiling hoopt daar dit weekend meer over te horen. Vervolgens wordt het plan maandag besproken in het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitter van alle veiligheidsregio's vertegenwoordigd zijn.

