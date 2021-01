Pleeggezin in coronatijd: 'Er is wel een ruit gesneuveld'

'Vooral die eerste lockdown was verschrikkelijk. Toen zat ik letterlijk met mijn handen in het haar', vertelt fulltime pleegmoeder Heleen Lok met haar 4-jarige pleegdochter op schoot. 'Ik weet nog heel goed dat de scholen ineens dicht gingen. Ik moest tientallen wachtwoorden onthouden voor programma's als Parro, Basispoort en Schoolportaal. Hoe dan? Vroeg ik me steeds weer af.'

Het meisje op haar schoot zit in groep 1 en moet een schoolopdracht uitvoeren met blokken, maar heeft daar geen zin in. Ze speelt liever met de Ipad. Als dat niet mag, wordt ze boos en gooit een stoel om. 'Nou dit dus', zegt Heleen rustig. 'In het begin was het echt zoeken naar een nieuw evenwicht.'

Het meisje loopt ondertussen boos naar de woonkamer waar haar twee pleegzussen van 11 en 15 schoolopdrachten aan het maken zijn. De meiden zitten tegen over elkaar te werken. 'Nu kennen ze gelukkig hun eigen wachtwoorden en kunnen ze goed zelfstandig werken. Ik bekommer me vooral om deze kleine', zegt Heleen.

Gezin was nog groter

Vader Albert Lok werkt in de verslavingszorg. Hij doet dat sinds corona deels thuis en deels op locatie. 'Voor mij is er eigenlijk niet zo veel veranderd', zegt hij. 'Heleen is thuis bij de kinderen en houdt de boel draaiende. Ik kan gewoon mijn werk doen.'

Het gezin vangt sinds 1998 kinderen op die door omstandigheden uit huis worden geplaatst. De twee hebben ook eigen kinderen, maar die zijn al lange tijd het huis uit. Heleen heeft een achtergrond in de zorg. Ze werkte met verstandelijk beperkte mensen en studeerde contextuele hulpverlening, waarbij veel aandacht is voor de omgeving waarin iemand opgroeit.

In de eerste lockdown was het gezin nog iets groter. Het zesde pleegkind, een zoon van 17 jaar, is sinds kort uit huis en woont bij zijn biologische vader.

De werkplek van twee pleegkinderen in de woonkamer (Foto: Jeroen Willems)

'Structuren en zekerheden vallen weg'

Heleen merkt tijdens de eerste lockdown dat vooral haar 18-jarige zoon last heeft van de nieuwe werkelijkheid. 'Wij hebben natuurlijk allemaal kinderen in huis die te maken hebben met hechtingsproblemen. Als dan door corona alle zekerheden en structuren wegvallen, is er veel meer tijd om te gaan malen en terug te denken aan vroeger. Bij hem kwam er veel pijn en boosheid terug', vertelt Heleen.

De jongen experimenteert met roken en drugs. Ook zijn er ruzies. 'In een woede-uitbarsting is toen een ruit gesneuveld', zegt Heleen terwijl ze naar de deur wijst. 'Hij wilde een feestje vieren met vrienden en ook bier gaan drinken en dat mocht niet van ons. Dat is toen fout gegaan.'

Minder 'triggers'

Opvallend genoeg werkte het vele thuis zijn voor de 15-jarige dochter juist erg goed. 'Ze kwam helemaal tot rust en kon thuis juist erg goed werken. Hier zijn voor haar veel minder 'triggers' dan op school. De thuissituatie geeft haar rust en veiligheid.'

Elke dag warme broodjes

Om het gezin bij elkaar te houden in coronatijd zijn veel dingen veranderd in huize Lok. 'Eigenlijk maken we van elke dag een weekenddag. We maken het gezellig. We eten nu elke dag warme broodjes en zorgen dat we om half een met zijn allen aan tafel zitten', zegt Heleen.

'We kijken in de avond met de oudere kinderen gezellig samen naar favoriete televisieprogramma's, zoals 'Hunted' of 'Dreamschool'. Cola en chips er bij. Dat ga ik straks nog wel missen.'

Om de kinderen wat afleiding te geven, wordt er voor iedereen een Netflix-abonnement afgesloten en komt er een jacuzzi in de tuin. 'Ik had echt nooit verwacht dat we dat zouden doen, maar dat doe je dan toch. Je gaat je grenzen verleggen in zo'n tijd.'

Eén vriendje of vriendinnetje

De kinderen mogen sinds corona nog maar een vast vriendje of vriendinnetje mee naar huis nemen. 'En daar houden ze zich goed aan. Je wilt toch dat ze ook iets van hun eigen leven houden in deze tijd', aldus Heleen.

Trots

Aan het eind van het interview meldt de kleine meid zich weer bij mama op schoot. Ze pakt een paar blokken en gaat met haar opdracht aan de gang. Heel eventjes, want dan is ze weer afgeleid en wil ze iets anders doen.

Heleen en Albert zijn trots op hoe hun kinderen zich door deze coronatijd heen slaan. 'Corona heeft het gezin dichter bij elkaar gebracht', constateert Heleen. Toch hoopt ze dat de scholen snel weer open gaan. 'Mijn dochter van 11 zit in groep 8 en mist school. Ik hoop dat in ieder geval de basisscholen de 25e weer open gaan', zegt Heleen.

[kadertekst:Om de privacy van de kinderen te beschermen worden ze in dit artikel niet bij naam genoemd en staan ze ook niet op de foto. Albert en Heleen Lok wilden liever ook niet op de foto. ]