De spelersbus van FC Groningen draaide donderdagnacht rond drie uur het trainingscomplex van sportpark Corpus Den Hoorn op. Een half uur later was trainer Danny Buijs thuis. Door de adrenaline, van de wedstrijd tegen Willem II, vat hij de slaap niet direct.

Toch is hij om half negen ’s ochtends, slechts een paar uur later, alweer op datzelfde complex om zich voor te bereiden op de wedstrijd van zondag tegen FC Twente. ‘Ik ben op dit moment niet heel moe’, zegt Buijs net nadat de middagtraining is afgerond. ‘Vanavond maar lekker op tijd erin.’

Herstellen

Het was een korte training vrijdagmiddag. De spelers die donderdag het grootste gedeelte van de wedstrijd speelden stonden slechts een half uurtje op het veld. ‘Vandaag staat in het teken van herstellen’, zegt Buijs daarover.

‘We hebben dus een korte uitlooptraining gedaan en de jongens hebben binnen nog een kort programma afgewerkt. De spelers die gister minder hebben gespeeld hebben wat extra’s gedaan. De rest werd daarna snel naar huis gestuurd zodat ze goed kunnen eten, hun rust kunnen pakken en dan zien we morgen hoe ze binnen komen.’

Alle seinen moeten op groen staan Danny Buijs - trainer FC Groningen

De trainer had de beschikking over een volledig fitte selectie, los van Arjen Robben. Ook Patrick Joosten, die tegen Willem II geblesseerd uitviel, stond op het trainingsveld. ‘We wilden ook dat hij vandaag in beweging zou komen om te zien hoe de reactie morgen is’, vertelt de oefenmeester. ‘Dan kunnen we morgen zien of het beter is of dat het nog stijver is en of hij meer last heeft. De tweede dag na een wedstrijd is meestal de graadmeter.’

Het is voor veel spelers een pittige week volgens Buijs. ‘Het komt nu echt op het mentale van de spelers aan. Je ziet her en der dat het drukke programma fysiek zijn tol begint te eisen. Ik ga met spelers die dit niet gewend zijn dan ook geen risico nemen. Alle seinen van de fysieke en medische staf moeten op groen staan. Als er ergens een lampje op rood gaat, dan is het ook gewoon rood.’

'Twente doet het erg knap'

Buijs vindt de wedstrijd van zondag een ‘interessant duel.’ Hij is onder de indruk van FC Twente. ‘Ze doen het natuurlijk erg goed op dit moment. Twente is met een nieuw elftal begonnen, maar ze doen het erg knap. Ik heb de overtuiging dat we zondag kunnen winnen, maar we krijgen het zeker niet in onze schoot geworpen.’

