Tweede Kamerlid wil opheldering over besmettingen PI Ter Apel

Het Kamerlid maakt zich zorgen over het aantal besmettingen in gevangenissen in heel Nederland, maar Ter Apel springt er voor hem wel uit: 'Voor de inrichting van Ter Apel heb ik ook gevraagd naar een specifiek onderzoek. Hoe kan het daar nou zo uit de hand lopen met het aantal besmettingen?', stelt Van Nispen.

Volledige lockdown

De gevangenis in Ter Apel is sinds afgelopen zondag in volledige lockdown. Dat houdt in dat gedetineerden 24/7 in hun cellen zitten. Normaal wordt er overdag gewerkt, gesport of gelucht. Ook bellen naar familieleden kan tijdelijk niet. Dat zorgt voor veel stress bij familieleden.

Het is gewoon niet menselijk Michiel van Nispen - SP-kamerlid

Eerder liet advocaat Hettie Cremers weten dat de lockdown-maatregel tegen internationale wetgeving in gaat. Ook Van Nispen is kritisch: 'Dit kan niet te lang duren', zegt hij. 'Het is gewoon niet menselijk. Je moet ervoor zorgen dat mensen zich kunnen beschermen, maar mensen ophokken kan eigenlijk niet.'

Nodig in verband met de gezondheid

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de maatregel nodig in verband met de gezondheid van de gedetineerden. 'Het risico bestond immers dat ze elkaar zouden gaan besmetten door niet voldoende afstand te houden', verklaarde de organisatie eerder.

Mondkapjes worden in principe niet gebruikt in de gevangenis van Ter Apel, omdat ze de orde en veiligheid in de gevangenis kunnen verstoren. Van Nispen wil dat daar verandering in komt: 'Geen mondkapjes is een risico', stelt hij. 'Samen met het CDA hebben wij er daarom voor gepleit om (desnoods doorzichtige) mondkapjes wel toe te staan, ook voor gedetineerden. Mensen moeten zich kunnen beschermen.'

In ieder geval tot en met zondag

In de bajes van Ter Apel verblijven gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit. Ze moeten hier (deels) hun straf uitzitten en worden in principe na de straf teruggestuurd naar land van herkomst. Er verblijven bijna 450 gedetineerden.

De lockdown-maatregel gaat nog in ieder geval tot en met aankomende zondag duren. Dan worden ook de testuitslagen van alle gedetineerden verwacht. Iedereen is vrijdag getest op het virus. Aan de hand van de uitslagen wordt bepaald of begin volgende week het reguliere dagprogramma weer voortgezet kan worden.

