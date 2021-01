Schrijver Wadapatja werkt aan Groninger poezenboek

Op zijn laptop aan de keukentafel laat Martin Hillenga een middeleeuwse tekening zien. ‘Dit is een heel bijzonder plaatje. Het is in 1491 gemaakt door een non van het klooster Feldwerd bij Holwierde.’ Op de tekening zien we een zwarte kat achter een orgeltje. ‘Wat het precies betekent, weet ik nog niet’, vertelt Hillenga. ‘De kat, vooral de zwarte kat, had rond 1500 een slecht imago. Het was de handlanger van de duivel. Maar toch maakt een non hier voor haar moeder er een tekening van. Misschien was het wel net als met poezenfilmpjes nu en vonden zij het ook wel aardig om naar een kat te kijken.'

101 verhalen over Groninger katten

Het boek heeft als werktitel Het Grote Groninger Poezenboek meegekregen en de schrijver is inmiddels op de helft van de 101 verhalen die hij over Groninger katten schrijft. Voor het boek struinde de schrijver verschillende archieven af. Vanwege de lockdown doet hij dat nu vooral digitaal, maar dat is niet voldoende. ‘Niet alles is digitaal. Als je iets bijzonders wilt raadplegen of je wilt ergens op door-rechercheren dan moet je toch echt naar het archief.’

Iets opvoedkundigs

Hillenga toont op zijn laptop nog een van de vele illustraties die in het boek zullen komen. ‘Dit is de voorkant van Jan Goeverneur’s Fabelboek. Het is getekend door Otto Eerelman. Het komt uit 1873. Was daarvoor de kat handig om muizen het huis mee uit te krijgen, hier zie je dat het een huisdier is geworden. Het heeft iets opvoedkundigs, zo van aardig zijn tegen dieren.’

De tekening van Otto Eerelman (Foto: Koninklijke bibliotheek (Bewerking RTV Noord))

Voor de overige illustraties werkt Hillenga samen met de Groningse illustratrice Vera Post. Hij verwacht dat het boek over een jaar klaar zal zijn.