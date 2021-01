Familiebedrijf bestaat 160 jaar: ‘Iedereen hoort bij de Bulthuisfamilie’

In ruim anderhalve eeuw van éénpitter naar een grote onderneming met landelijke dekking, 120 medewerkers en meer dan dertig miljoen omzet. Op 1 november vorig jaar was het 160 jaar geleden dat Freerk begon aan de Noordwolderweg.

Ronald Bulthuis (46) is van de vijfde generatie en sinds 2017 eigenaar. ‘Ik loop van jongs af aan al rond in het bedrijf en het is altijd een natuurlijk iets geweest om in de zaak te gaan.’

Het pand in Noordwolde waar Bulthuis 160 jaar geleden begon (Foto: Eigen foto)

Handvol spijkers

Vader Aalf (77) onderschrijft dat. ‘Toen Ronald op zijn achttiende net zijn rijbewijs had, nam hij in de vakantieperiode het werk van de vertegenwoordigers al over.’ Zo rolde Ronald er langzaam in. Voor Aalf ging het vrij abrupt. ‘Ik kwam in maart 1969 uit dienst en toen ik op kantoor kwam riep vader Freerk dat ik de week erna kon beginnen. Hij stopte ermee en is nog één keer weer op de zaak geweest om een handvol spijkers te halen. Daarna nooit weer.’

Dat is nu wel anders. Zowel Aalf als zijn broer Cees - de andere broer Jan is vijf jaar geleden helaas overleden - komt nog regelmatig aan de Gotenburgweg. Aalf ondersteunt zoonlief nog.

‘Ik doe een aantal financieel administratieve dingen, waar Ronald zich geen zorgen over hoeft te maken. Cees doet nog eigen zaken en zit aan het bureau tegenover mij.’

De werkplaats in vroegere tijden (Foto: Eigen foto)

Nooit ruzie

Ronald nam het over van vader Aalf, die met Jan en Cees decennia lang het familiebedrijf runde. ‘Ik ben trots dat ik het bedrijf mocht overnemen en dat het mogelijk gemaakt is. Ik heb lang met mijn vader en twee ooms samengewerkt. We hadden nooit ruzie en het voelt goed dat ze vertrouwen in me hadden.’

Ik zie het als mijn taak om te zorgen voor bestendigheid richting de toekomst’ Ronald Bulthuis - vijfde generatie eigenaar en directeur bij Bulthuis

Bulthuis junior wil sowieso het familie DNA doorgeven. ‘Een goede en veilige werkomgeving creëren op basis van vertrouwen en loyaliteit. Iedereen hoort bij de Bulthuisfamilie, waarin warmte en nuchterheid belangrijk zijn. Ik zie het als mijn taak om te zorgen voor bestendigheid richting de toekomst.’

Rituelen

Het Bulthuis-dna heeft rituelen. Zo is het in de sinterklaastijd de bedoeling dat degene die het laatst is aangenomen ongezien een stronk boerenkool op het bureau van de directeur neerlegt. Als het lukt krijgen de medewerkers op alle locaties een tompouce. Naar verluidt is het nog nooit niet gelukt.

De drie broers verkochten in 2004 het bedrijfsonderdeel waar trailers gebouwd werden. Iets waar Freerk, de derde generatie, in de jaren dertig mee begonnen was. Daarmee is Bulthuis zich volledig gaan richten op de verkoop van onderdelen voor trucks en opleggers aan transportondernemingen, truckdealers en garagebedrijven.

Metershoge stellages in het magazijn (Foto: Theo Sikkema)

We bewerken niks, waardoor je onder de streep puur afhankelijk bent van de handel. Ronald Bulthuis over het verdienmodel

Verandering

Deze omschakeling heeft gezorgd voor een fundamentele verandering, constateert Bulthuis. ‘Een trailer bouw je op. Daar creëer je waarde mee. We doen nu alleen nog inkoop en verkoop van onderdelen. We bewerken niks, waardoor je voor het resultaat onder de streep puur afhankelijk bent van de handel.’

Het rendement hiervan stond vanwege de coronacrisis wel onder druk. Er was sprake van een terugval van de omzet. ‘De brutomarge is ons verdienmodel en daar moet alles uit betaald worden.’

Meer online

Om de handel een boost te geven wordt nadrukkelijk ingezet op de online verkoop. Er wordt flink geïnvesteerd in een digitaal platform. Met behulp van een dataspecialist, die Bulthuis tegen het lijf liep tijdens een bijeenkomst van de internationale inkoopgroep Temot, zijn ze erin geslaagd om op kenteken van een truck met één druk op de knop te zien welke onderdelen erbij horen..

Voorsprong

Dat is een doorbraak, weet Bulthuis, en geeft voorsprong in de branche. ‘Voor personenauto’s is het normaal om te weten welke onderdelen van welk merk passend zijn. In de truckwereld is dat helemaal niet gebruikelijk. Het kostte ons altijd veel tijd om bijvoorbeeld via catalogussen inzicht en overzicht te krijgen. Dat is nu verleden tijd.’

Het bedrijfspand aan de Gotenburgweg (Foto: Theo Sikkema)

Voor een handelsbedrijf is effectief voorraadbeheer van groot belang en dan helpt snel inzicht. Het reduceren van die kosten komt de brutowinstmarge ten goede. Het online platform geeft extra inzicht in hoe de voorraad op te bouwen. En snel leveren is cruciaal.

‘Een vrachtwagen die een dag stilstaat kost globaal 1000 euro en een leenvrachtauto is vaak lastig te regelen, omdat alles precies moet passen. Dat is vaak niet zo.’

Zelfstandig blijven

Om door te kunnen groeien is de webshop een mooie ontwikkeling. ‘Landelijke dekking was een belangrijk doel. Dat is sinds twee jaar, toen we de vestiging in Heerenveen openden, het geval. Die dekking is ook nodig om zelfstandig te blijven. In Nederland is het mogelijk om de omzet van 36 miljoen in 2020 te laten groeien naar 40 à 45 miljoen euro in de toekomst.’

Ter vergelijking: in Duitsland zijn bedrijven die minstens 250 miljoen euro op jaarbasis omzetten. Om Europees mee te tellen is Bulthuis in 2014 lid geworden van Temot. ‘We zitten dan rechtstreeks aan tafel met de industrie. Veel partijen uit de keten zitten daar aan tafel. Het is een manier om zelfstandigheid te blijven bevorderen.’

Temot heeft leden uit bijna honderd landen over de hele wereld. Bulthuis zit in de supervisory board.

In potentie is er opvolging, maar of het werkelijkheid wordt dat moet blijken Ronald Bulthuis over de zesde generatie

Zelfstandigheid opgeven is geen punt van zorg, maar het vraagt wel aandacht. ‘Het is nu nog te druk om op koers te blijven, maar daarna moeten we wel serieus na gaan denken over bijvoorbeeld samenwerken met buitenlandse bedrijven. Er komen wel een aantal risico’s op ons af. Elektrificatie van vrachtwagens bijvoorbeeld. Dan is sprake van veel minder slijtende onderdelen en is er meer technische kennis nodig.’

Ronald Bulthuis in het magazijn (Foto: Theo Sikkema)

161 jaar wel vieren

Vanwege corona lukte het niet om het 160-jarig bestaan uitgebreid te vieren, terwijl het zeker de bedoeling is om er uitgebreid bij stil te staan. Er stond voor medio april een groot transportevent gepland op de vestiging in Utrecht, maar dat gaat gezien de coronasituatie niet door. Bulthuis blijft niettemin optimistisch.

‘Het is eind vorig jaar niet gelukt, maar we gaan hopelijk het 161-jarig bestaan aan het eind van het jaar wel groots vieren.’

Volgende generatie?

En over de zesde generatie? ‘We hebben drie kinderen. Ze zijn elf, dertien en vijftien. In potentie is er opvolging, maar of het werkelijkheid wordt moet blijken.’

Voorlopig draagt Ronald het dna uit om de geschiedenis van de Bulthuisfamilie weer een stap verder te brengen.