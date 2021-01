Puddingfabriek in Stad verfilmd: 'Deze rijke geschiedenis moet herinnerd worden'

De puddingfabriek van de broers Moritz en Eduard Polak in Stad werd aan het begin van de vorige eeuw opgericht, in navolging van de fabriek in het Duitse Weener. Daar was Franz Marheineke, destijds ein kleiner Bube, kind aan huis. Vooral met Sint Maarten, herinnert hij zich in de film van Liefke Knol.

Zakje pudding met Sint Maarten

'Bij Polak kreeg je dan een zakje pudding', herinnert hij zich. 'Eenmaal buiten deden wij dan onze pet af en gingen zo weer naar binnen. Kregen we een tweede zakje pudding, haha.'

De pudding was in Duitsland echt een fenomeen Liefke Knol - filmmaakster

De puddingpoeder was een uitvinding Abraham Josef Polak, de vader van de broers.

'Dat was een succes', zegt Knol. 'Er was veel enthousiasme voor de pudding. Eduard en Moritz Polak waren ook échte ondernemers. Ze hadden op een goed moment zelfs meer dan honderd vertegenwoordigers op pad om in heel Duitsland de pudding aan de man te brengen. De pudding was in Duitsland echt een fenomeen.'

'Heel Weener rook naar die lekkere pudding'

De eerste fabriek van de Polaks stond dus in Weener, waar de familie oorspronkelijk vandaan kwam. Albrecht Weinberg weet het nog goed. 'De fabriek stond vlak achter het huis van mijn oma en daar rook het altijd fantastisch. Heel Weener rook naar die lekkere pudding.'

In de Tweede Wereldoorlog werden de Polaks gedwongen de fabriek in Weener te verkopen. Die in Stad werd opgeheven. Een groot deel van de familie wordt door de nazi's in Auschwitz vermoord.

Grote ondernemers

'Dat raakt me natuurlijk', zegt Knol. 'Maar voor de rijke geschiedenis, wat die twee grote ondernemers hier bereikt hebben, moeten we ook oog hebben. Die moet herinnerd worden.'

De film werd donderdag voor het eerst online vertoond. Pas als de coronamaatregelen het toelaten wordt de film opnieuw vertoond. Eerst als rondreizende expositie, en tenslotte in de Synagoge Groningen aan de Folkingestraat.