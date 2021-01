Kantoorpersoneel dringt voor bij prik; verzorgenden COVID-opvang in het nauw

Het had niet veel gescheeld of tientallen medewerkers van de COVID-afdeling van Zorggroep Groningen zouden pas over enkele weken zijn ingeënt. De reden: kantoorpersoneel en zelfs directieleden van verpleeghuizen melden zich al voor een vaccinatie, terwijl dat niet de bedoeling is.

‘We merkten dat collega’s moeite hadden om een afspraak te maken’, zegt Janita Gorte, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen. ‘Ze moesten naar Leeuwarden, Assen of zelfs pas over twee weken terugbellen.’

Cruciale rol in de regio

En zoveel tijd heeft Gorte niet. ‘Wij verzorgen met de COVID-afdeling in Maartenshof in Groningen de opvang van uitstromende corona patiënten uit de ziekenhuizen en vangen mensen op uit de thuissituatie zodat ze niet naar een ziekenhuis hoeven.’

Continu risico van besmetting

‘Dat is een cruciale rol in de regio en daarom vond ik het noodzakelijk om deze collega’s met voorrang te vaccineren’, legt Gorte uit. ‘Ze werken in de frontlinie in acute zorg met een continu risico van besmetting.’

Maar bronnen melden aan RTV Noord dat zorginstellingen medewerkers sturen die volgens de afspraak eigenlijk nog niet hun vaccin mogen krijgen.

Handen aan het bed worden verdrongen

De GGD herkent het probleem. ‘We horen over directieleden of mensen van kantoor die de uitnodigingsbrief gebruiken om een afspraak te maken. Daardoor kunnen niet altijd mensen die aan het bed staan worden gevaccineerd’, zegt woordvoerder Hanneke Mensink.

Toch voorrang gekregen

Om ervoor te zorgen dat het personeel van Maartenshof toch voorrang krijgt neemt bestuurder Gorte contact op met de GGD. ‘Gelukkig zagen zij de noodzaak ook.’ De ruim 70 medewerkers die op de COVID-afdeling werken worden begin volgende week alsnog ingeënt.

‘We hebben aanvullende afspraken gemaakt waar het echt knel zat’, bevestigt GGD-directeur Jos Rietveld. ‘We hadden een klein beetje marge doordat we zes in plaats van vijf doses uit een vaccin flesje kunnen halen.’

Werkgevers verantwoordelijk voor sturen juiste medewerkers

Rietveld benadrukt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het selecteren van personeel. ‘Het gaat natuurlijk steeds weer om schaarste, dat is een vraagstuk waar iedereen mee worstelt. Maar het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers wie er wordt uitgenodigd. Het is niet de rol van de GGD dat te controleren.’

Na de eerste vaccinatiedag zegt Rietveld wel de indruk te hebben ‘dat de doelgroep zich heeft gemeld’. In MartiniPlaza werden vrijdag zo’n 340 zorgmedewerkers gevaccineerd. Er is een wachtlijst van medewerkers in verpleeghuizen, maar het is nog niet bekend om hoeveel medewerkers het gaat.

