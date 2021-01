Voetbalbroers Goguadze gaan op jacht naar een contract in Georgië

Het is een droom van David, George en Nikky. Met z'n drieën in een elftal spelen. Het lukte al een seizoen bij Germania Leer in Duitsland. Nu doen ze een poging in het land waar hun vader geboren is. Senior was zelf speler van Dinamo Tbilisi. Kutaisi ligt op ruim tweehonderd kilometer van de hoofdstad.

Kans

'Onze manager en goede vriend Sibrand van der Veen heeft contact gelegd met wat scouts en zaakwaarnemers. Zodoende zijn we uitgenodigd voor een proefstage van tien dagen. Gelukkig mogen we er met z'n drieën heen', vertelt David. 'Dat was geen voorwaarde hoor', vult George aan. 'Sibrand heeft ons alle drie aangeboden. Ze zagen daar wel wat in. Hoe mooi is het om drie broers een kans te geven? Wie weet slagen we alle drie.'

Deze kans pakken we met beide handen aan. We geven niet op David Goguadze, voetballer

Familie

Zaterdagochtend zijn de broers vertrokken. Op het vliegveld van Tbilisi worden ze opgevangen door familie. De club stelt een appartement beschikbaar om de komende twee weken door te brengen. 'Ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet verwachten. Voor mij is het spannender om mijn familie weer te zien. Daarnaast moeten we honderd procent ons best doen EN dan komt het allemaal wel goed', zegt Nikky.

De drie broers Goguadze met op de achtergrond hun manager Sibrand van der Veen (Foto: Henk Elderman)

Dubbele gevoelens

Uiteraard bestaat het gevaar dat de club na de stage van tien dagen niet aan alle drie de broers een aanbieding doet. 'Dat levert natuurlijk wel dubbele gevoelens op. Maar het is dan wel zo dat je broer of broertje een kans gaat krijgen. Ik kan dan ook wel blij zijn voor diegene. Mocht dat zo zijn dan geven we ook daarna niet op', stelt George. David is zeer stellig over de kansen dat ze hun handtekening kunnen zetten onder een contract: 'Deze kans pakken we met beide handen aan. We geven niet op'.

Vorm

Ze maken zich geen zorgen over hun vorm. Ook al hebben de Goguadzes al een tijd geen wedstrijd gespeeld. 'In het begin was het wel lastig, omdat alles stil werd gelegd. Maar door veel hardlopen en af en toe een balletje trappen, zijn we wel fit gebleven. Je wilt natuurlijk ook niet als een houten hark daar op het veld staan. En het speelt al wel wat langer dat we daar op stage gaan. Onder leiding van een voetbaltrainer hebben we genoeg kunnen doen om geen modderfiguur te slaan', roepen de broers in koor.

