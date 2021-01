Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (3)

De thuiswerker is in zijn element als Wijze Man. Hij hoeft maar even om zich heen te kijken om te zien wie er allemaal op goede raad zit te wachten.

Maandag

Rustig weekend achter de rug. De Yamaha naar de stalling gebracht want Lolo past er toch niet meer op, met die buik van haar, en weer veel gestudderd. Er kwam nog een hele doos met spulletjes van haar moeder die allemaal een plekje moesten krijgen in ons huis. Ook de zeven (!) porseleinen herderinnetjes. Ik hou van haar dus ik heb er niks van gezegd.

Vanochtend bleek Sjoerd het razend druk te hebben gehad met de PI in Ter Apel. Een vriendje van hem is daar directeur en die had advies gevraagd wat te doen met de besmettingen daar. Een lockdown in een gevangenis gaat natuurlijk wel een beetje ver, vond hij. Maar Sjoerd heeft hem toch omgepraat om de boel daar helemaal op slot te gooien en als goedmakertje boeken aan de gevangenen uit te delen. Verder mogen ze in hun cel naar hartenlust push ups, squats en deadlifts doen. Lezen en sporten, wat wil je nog meer, als gedetineerde? Wijze Mannen gaat als een speer! We openen volgend weekend een piketnummer met de slogan: ‘Wij liggen wakker van uw probleem’.

Lolo heeft alle scholen in de buurt een mailtje gestuurd dat ouders kinderen die ze achter het behang willen plakken, ook naar ons kunnen sturen voor thuisonderwijs.

Dinsdag

Bij onze WhatsApp-vergadering vanochtend de opties doorgenomen van de lockdownverlenging die eraan zit te komen. Wie zitten er dan op onze goede raad te wachten? Sjoerd wil dat we ons helemaal gaan focussen op lockdownadvies. Zeker als straks de avondklok wordt ingevoerd en iedereen na acht uur ’s avonds op straat een goed verhaal moet hebben. Met ‘Ik moet met een mandje versterkende middelen naar mijn oma met corona’ kun je natuurlijk niet aankomen. Maar hoestend uitroepen dat je op weg bent naar de teststraat garandeert je vrij baan, denkt Sjoerd. Hij wil daarnaast burgemeesters adviseren om ook de politie na acht uur binnen te houden.

Later:

Geen avondklok. Maar wel anderhalvemetermaatregelen op middelbare scholen. Ron Jeremy en ik gingen nog even op de app sparren over de kansen die dat biedt voor Wijze Mannen. Als alle leerlingen binnen nou een zwemband dragen met een straal van 75 centimeter zijn we klaar, zei hij. Ik wist niks beters te bedenken.

Geen enkele ouder heeft nog gereageerd op Lolo’s aanbod voor thuisonderwijs.

Woensdag

Op straat en in de Albert Heijn is niets te merken van die lockdownverlenging. Het is er nog net zo druk als voor de lockdown en ik hoor er ook niemand meer over. Als ik winkelier of horecabaas was, zou ik langzamerhand murw zijn. Wat zouden ze allemaal aan het doen zijn, de hele dag? Misschien moeten wij van Wijze Mannen daar eens wat mee doen. Ga ik morgen even pitchen in de appgroep.

Later:

Zojuist kwam een man langs met een wat sullig knulletje dat zich voorstelde als Sven. Hij wil morgen en vrijdag graag wat thuisonderwijs. Hij is wel een HSP met glutenallergie, zei die man. Lijkt me geen probleem, zei ik, maar ik vind net uit dat dat een hoogsensitieve persoonlijkheid is. Kun je zo iemand zomaar confronteren met een staartdeling? En moet ik het onderwerp sterke werkwoorden maar niet liever vermijden? Lolo neemt het daarom van mij over, dan kan ik me bezig blijven houden met het advieswerk.

Donderdag

Sjoerd wil van mij na het weekend vijf adviezen voor ondernemers die machteloos thuis zitten. Ik kan er zo gauw niet een bedenken, maar daar heb ik straks het weekend voor. We hadden het met zijn drieën ook over de toeslagenaffaire. Ron Jeremy vertelde dat hij ook een klein beetje had gesjoemeld met die toeslagen. Daardoor wel flink op de vingers getikt maar hij heeft er niet wakker van gelegen. Het was die dertigduizend aan schadevergoeding meer dan waard, vertelde hij. Hij gaat er een dakkapel van laten bouwen.

In de kamer hiernaast probeert Lolo zo vriendelijk mogelijk aan Sven uit te leggen wat een stam plus t is. Hij lijkt het niet te begrijpen omdat hij behalve hoogsensitief ook dyslectisch is. Vroeger zei je dan analfabeet. Maar Lolo verliest haar geduld niet, gelukkig, anders zou het ventje aan het huilen slaan.

Vrijdag

We zijn net iets te laat begonnen met Wijze Mannen. Wat had Rutte nu veel kunnen hebben aan onze Goede Raad! Sjoerd zei vanochtend al: opstappen, sorry zeggen, beterschap beloven en iets zeggen met voortschrijdend inzicht, kennis van nu en wijsheid achteraf. En ja hoor, het kwam allemaal langs. Sjoerd vond het wel een beetje dom om te beloven dat voortaan bij elke nieuwe wet na een jaar wordt gekeken of ‘ie eigenlijk wel uitpakt zoals bedoeld. ‘Laten we over een jaar eerst eens kijken naar deze mooie belofte.’ We maken volgende week een reclamespotje met de tekst: ‘Hebt u ook zo’n last van wijsheid achteraf? Wij bieden u wijsheid vooraf!’

Hoe dan ook, nu kunnen we weer verder en Ron Jeremy kan over een paar maanden zijn dakkapel laten komen. Lolo en ik gaan op haar buitenlandse achternaam nu ook gauw een paar toeslagen aanvragen nu het nog kan.

Sven heeft vandaag maar liefst twintig werkwoorden vervoegd en heeft van Lolo als beloning een porseleinen herderinnetje gekregen! Win win, zeg ik.

Komend weekend hadden we willen wandelen in de vrije natuur maar van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere wandelclubs moeten we thuis blijven. Uit onderzoek blijkt gek genoeg dat daar de meeste besmettingen plaatsvinden. Ik ben benieuwd of ze daar met de kennis van straks nog wat nieuwe wijsheid achteraf over gaan debiteren. Wij van Wijze Mannen denken dat we allemaal juist naar buiten moeten.