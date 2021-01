Brokstukken van afgebrande boerderij liggen ruim kilometer verderop

Abbring woont aan de Lichtboei in de Groninger wijk Lewenborg. Aan de andere kant van de ringweg, in de wijk Ulgersmaborg, brandde in de nacht van vrijdag op zaterdag een boerderij met een rieten dak uit. Maar Abbring had hier niets van gemerkt. Tot hij zaterdagmorgen zijn deur uit stapte.

Om het huis van Abbring lag zwarte rommel (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Heeft het zo hard gewaaid vannacht?'

‘Ik wilde om kwart voor acht boodschappen gaan doen en toen dacht ik: wat ligt hier allemaal voor rommel? Heeft het zo hard gewaaid vannacht? Het was nog donker, dus ik kon ook niet goed zien wat het was. Maar toen ik terugkwam, pakte ik zo'n stengel beet en zag ik dat het riet was. Opeens bedacht ik dat er wel eens brand geweest kon zijn.’

Lekkend dak: 'Ik denk door brandende resten'

Abbring besloot de politie te bellen en die bevestigde dat er brand was geweest. Naast de rommel heeft de Lewenborger ook echt schade. ‘In de garage staat een plasje water en er hangen druppels aan het dak. Ik denk dat door de brand een lek is ontstaan in het dak. Het dak is nog niet zo oud, maar er is wel flink wat rotzooi op gevallen. Ik heb de verzekering gebeld en volgende week komt er een onderzoeksbureau.’

Op auto’s in de straat ligt ook zwarte troep (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Grote brokstukken in de tuin

De afgebrande boerderij staat op meer dan een kilometer afstand van het huis van Abbring. Maar op auto’s in de Lichtboei ligt zwarte troep. ‘En er lagen ook echt grote brokken in mijn achtertuin’, vertelt Abbring. ‘Ik wilde ze weggooien, maar toen ik ze oppakte, vielen ze uit elkaar.’ Inmiddels heeft Abbring zijn tuin weer opgeruimd.

Abbring heeft niks gehoord afgelopen nacht, maar andere omwonenden wel:

