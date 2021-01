Sneeuw? De Groningse strooiploegen zijn er klaar voor

'In totaal hebben we in Groningen 28 strooiwagens paraat staan', zegt Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. 'Die gaan niet allemaal meteen de weg op', nuanceert hij. 'Als het begint te sneeuwen gaan we eerst met elf ploegen preventief strooien. Als het echt door sneeuwt, kunnen we opschalen naar 28 wagens.'

2900 ton zout

Om die strooiwagens te vullen, heeft Rijkswaterstaat in diverse depots 2900 ton zout beschikbaar. In het depot in Midwolde bijvoorbeeld ligt 1200 ton zout klaar. Het zout dat daar is opgeslagen heeft een bruine kleur. 'Dit is Marokkaans steenzout', weet Kooistra.

In het depot van Rijkswaterstaat in Midwolde ligt 1200 ton Marokkaans steenzout opgeslagen (Foto: Steven Radersma)

38 sneeuwschuivers

Behalve de strooiauto's heeft Rijkswaterstaat 38 sneeuwschuivers achter de hand om bij te springen als er ondanks het strooien toch sneeuw blijft liggen. 'Dat zou kunnen gebeuren als er weinig verkeer is en het zout niet goed ingereden wordt.'

'Al met al kunnen we dus 56 voertuigen inzetten in Groningen', zegt Kooistra. 'De kans dat die inzet echt nodig is, is klein. De laatste keer dat dat nodig was, is al tien jaar geleden.'

