‘Als die avondklok komt, hopen we dat het werk aan de ring wel door mag gaan’

Ook wordt een begin gemaakt met de sloop van het viaduct aan de Paterswoldseweg. Tenminste, als er geen avondklok wordt ingevoerd.

Hopen op vrijstelling

‘Dit is een enorme operatie’, vertelt Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. ‘Als je dit eenmaal geregeld hebt, kun je het niet maar zo afzeggen. Wij hopen dus ook dat we vrijstelling krijgen als het kabinet besluit een avondklok in te voeren.’

Elke keer weer afwachten

‘Het is elke keer weer afwachten’, verzucht Kramer. ‘Welke maatregelen komen op ons af, hoeveel besmettingen zijn er, hoeveel mensen zijn er ziek?’

De mensen die aan de nieuwe zuidelijke ringweg werken, komen uit allerlei delen van de wereld. Dat maakt het nog ingewikkelder. Kramer: ‘De mensen uit het buitenland moeten getest worden. Maar niet overal wordt daar hetzelfde over gedacht. Soms staan ze bij ons aan de poort en dan zijn ze nog niet getest.’

Testen, testen, testen

‘Wij proberen daar streng op te handhaven’, zegt Kramer. ‘Er werken bij ons grote groepen mensen samen. Als eentje ziek wordt, is die hele groep uitgeschakeld.’

Vooral op de plek waar de ringweg de grond in gaat, zijn veel buitenlanders actief. ‘Wij hebben daarom ook een eigen testlocatie’, zegt Kramer. ‘Duitsers die bijvoorbeeld op vrijdag naar huis gaan, worden daar elke woensdag getest. Dat is steeds weer spannend. Welk deel van het werk moet eventueel worden stilgelegd en hoe kunnen we toch weer door?’

Een ‘enorme puzzel’

Toch heeft Herepoort de situatie nog onder controle, zegt Kramer. ‘Maar als de avondklok komt, hebben we wel een probleem. Wij verwachten dat we dan vrijstelling krijgen. Als dat niet zo is, moeten we de planning helemaal opnieuw bekijken. Dat wordt een enorme puzzel.’

