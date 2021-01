Sneeuw legt witte deken over Groningen

In de westelijke helft van het land kleurden sneeuwbuien het landschap eerder op de middag al op grote schaal wit. De sneeuwval begon in Zeeland, waar een laag van twee centimeter sneeuw viel, maar de sneeuwval nam daar aan het eind van de middag alweer af. In de rest van het land zal op veel plaatsen ook circa twee centimeter sneeuw vallen, regionaal iets meer.

Tweede neerslaggebied

Later in de avond wordt het tijdelijk droog. Komende nacht wordt een tweede neerslaggebied verwacht. Dit kan vooral in het oosten van het land sneeuw opleveren, maar ook ijzel is mogelijk. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven vanwege de sneeuwval. Verkeer moet rekening houden met gladde wegen.

Grootschalige sneeuwval waarbij in minstens de helft van het land één centimeter of meer sneeuw ligt, wordt steeds zeldzamer. Sinds 1956 wordt dagelijks bijgehouden of er een sneeuwdek ligt. Halverwege de vorige eeuw telde ons land nog jaarlijks twaalf dagen met grootschalige sneeuwval, maar inmiddels zijn daar nog maar vijf dagen van over.

Sneeuw blijft niet lang liggen

Lang genieten van de sneeuw is er overigens niet bij. Zondag wordt de kou alweer verdreven, voorspelt weervrouw Harma Boer. 'Dan gaat de sneeuw eerst over in ijzel en regen. De temperatuur loopt later in de dag op tot een graad of drie.'

