Justin Watts kijkt uit naar begin bij Donar, maar nog niet tegen Leiden

‘Ik moet de komende tijd in quarantaine (tien dagen, red.), dus ik probeer thuis in vorm te blijven. Ik heb er erg veel zin in om daarna weer te kunnen beginnen’, aldus Watts, die eigenlijk in augustus al naar Donar zou komen, maar dat liep toen anders.

‘Ik moest mijn paspoort laten vernieuwen. Toen ik dat wilde, met de COVID en alles, lukte dat niet op tijd. Dat is alles wat er is gebeurd. Normaal duurt het hier twee tot vier weken, maar door de situatie met COVID hadden ze niet genoeg personeel om dit op te lossen, zoals ze dat normaal doen. Dus het duurde langer dan verwacht.’

Trainen in North Carolina

De afgelopen periode bracht hij door in de Verenigde Staten, waar hij zichzelf fit kon houden. ‘Ik kon trainen op mijn oude universiteit in North Carolina. Ik heb daar nog steeds toegang, dus ik had geen problemen om de afgelopen maanden in de sportschool te komen. Ik kon daardoor blijven basketballen en met een team te oefenen. Het is dus niet heel erg veranderd voor mij, behalve dan dat ik niks buiten kon doen.’

‘Ik deed dat met een stel meer ervaren spelers', gaat Watts verder. 'Ik houd trouwens niet van het woord ‘ouder’, dus ik zeg liever ‘meer ervaren’. Toen ik jonger was, noemde ik de spelers zoals ik ouder, maar nu ik zelf die leeftijd heb, noem ik het liever meer ervaren. Ik voel me overigens niet oud', zegt Watts lachend.

Verder laat hij weten dat hij in de voorbije tijd weinig andere dingen heeft ondernomen vanwege de coronabeperkingen. 'Ik heb vooral van de familie genoten tijdens de kerst, Thanksgiving en oud en nieuw. Iets wat ik de laatste tien jaar misschien wel niet meer gedaan heb.’

De Vries in Kleedkamer Noord

Afgelopen maandag maakte Donar bekend dat Watts de ploeg van coach Ivan Rudez alsnog zou komen versterken. Bestuurslid technische zaken Martin de Vries legde in de wekelijkse podcast van RTV Noord, Kleedkamer Noord, uit waarom zijn club ervoor heeft gekozen om Watts te halen.

‘Hij kon eerst niet komen, maar de situatie is nu veranderd. Vlak na de kerst ging eerst op 28 december Juwann James door zijn rug. Op 29 december in de oefenwedstrijd tegen Den Helder is Will Moreton aan zijn voet geblesseerd geraakt door een kneuzing. Niet heel erg, maar gewoon wel pijnlijk. Daar is hij nu heel langzaam van aan het herstellen en die gaat binnenkort ook wel weer meedoen. Sheyi Adetunji was al geblesseerd aan zijn knie’, aldus De Vries.

‘Dus is er de afgelopen twee weken met negen spelers getraind. En we konden alleen vijf tegen vijf spelen, doordat onze tweede assistent, Stijn Lechner, de tiende man was in de partijtjes. Alle complimenten voor Stijn, want ik heb het twee keer gezien en hij moest vol aan de bak. Hij heeft vreselijk zijn best gedaan. Maar ik had toch liever Justin Watts. Zonder Stijn hadden we de afgelopen twee weken niet eens vijf tegen vijf kunnen trainen. En dat is voor ons eigenlijk een bizarre situatie. Dat kan gewoon niet.’

Druk schema

‘We vonden dit gewoon nodig', zegt De Vries over het spelen van de partijtjes ondanks de blessures. 'We hebben de komende vier maanden tussen de 35 en 45 wedstrijden te gaan, afhankelijk van beker- en Europacupwedstrijden. Daar heb je gewoon een bredere selectie voor nodig. We hebben een heel druk schema en misschien krijgen we ook nog wel met positieve coronagevallen te maken. Dat gebeurt links en rechts ook, dus daar moet je een beetje op anticiperen.’

‘Hij komt nu maar voor vier maanden en daarom was het ook financieel mogelijk', reageert De Vries over de situatie van Watts. 'In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat we de afgelopen jaren altijd een financieel reservepotje hebben gehouden in ons spelersbudget voor het geval er blessures zijn. En die hebben we in het verleden natuurlijk ook vaker gehad. We hebben Teddy Gipson gehad, die er in oktober bij kwam. We hebben Bradford Burgess erbij gehaald een tijdje terug. We hebben vaker dit soort dingen meegemaakt.'

Waarom naar Groningen?

De Amerikaan had zelf natuurlijk ook zijn redenen om naar Groningen te komen. ‘Ik weet dat Donar al een tijd meedoet in de top van Nederland, met een 'winnende traditie'. En Donar speelt Europees, dat vind ik ook belangrijk. Dat heb ik eerder gedaan en dat doe ik graag weer. Ik was er heel graag bij geweest voor de kwalificatie van de Champions League, maar dat lukte helaas niet.’

‘Ik ben vrij close met Lance Jeter, en daarvoor ook met Maarten Bouwknecht, toen ik bij Den Bosch speelde', gaat Watts verder. 'Dat zijn de twee mensen met wie ik contact heb gehad hierover. Maarten en ik zijn in contact gebleven de laatste jaren. Hij feliciteerde mij ook toen ik hierheen zou gaan. Lance vertelde goede verhalen over de stad en de organisatie, dus ik weet al een klein beetje daardoor. En het is niet mijn eerste keer in Nederland. Het is geen onbekend terrein voor mij.’

‘Ik ken de spelers die nu bij Donar spelen niet echt, maar ik heb wel tegen Juwann James en Thomas Koenis gespeeld. En tegen Leon Williams, die trouwens nog contact met me zocht de eerste keer dat ik hierheen zou komen. Ik heb wel tegen een aantal gespeeld, alleen ik ken ze niet echt persoonlijk. Ik heb gehoord dat het een mooie hechte groep is’, aldus Watts.

Stream tegen betaling

Donar speelt zaterdagavond om 20.00 uur uit bij ZZ Leiden. Het duel is tegen betaling te zien via de stream van de thuisploeg.

