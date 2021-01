Donar krijgt enorm pak slaag in Leiden

Donar won vorig weekend het openingsduel nog van Landstede Hammers uit Zwolle in MartiniPlaza met maar liefst 27 punten verschil (82-55). Daarvoor werd het oefenduel uit bij ZZ Leiden met vier punten verschil gewonnen (84-88).

Eerste helft

Ook in dit duel tegen Leiden bleef het verschil aanvankelijk klein. Na het eerste kwart stond de thuisploeg een punt voor (19-18). Halverwege was het verschil drie punten: 38-35.

De thuisploeg liep na rust flink uit en stond na het derde kwart met tien punten voor (63-53), vooral door een beter schotpercentage. In het laatste bedrijf leek alles te lukken bij Leiden, waardoor de ploeg van Geert Hammink nog verder uitliep.

Emmanuel Nzekwesi

Grote plaaggeest voor Donar was Emmanuel Nzekwesi met 25 punten en 11 rebounds. Luuk van Bree was goed voor 19 punten aan de kant van Leiden, waaronder vijf uit zes driepunters. Topscorer aan de kant van Donar was DaVonté Lacy met 18 punten.

Nieuweling Justin Watts was voor Donar nog niet inzetbaar, omdat hij nog in quarantaine zit. Juwann James was nog afwezig vanwege een blessure. Will Moreton was na blessureleed wel weer van de partij bij Donar.

Woensdag speelt Donar in Bemmel tegen Yoast United, een nieuwkomer in de eredivisie.

