'Horrorscenario' gevreesd, woonzorgcentrum Voor Anker uit voorzorg dicht

Bewoners van woonzorgcentrum Voor Anker in Hoogezand mogen sinds vrijdagochtend geen bezoek meer ontvangen. Alleen bij hoge uitzondering kan er een afspraak gemaakt worden. De maatregel geldt minimaal een week en is ingesteld uit vrees voor de Britse variant van het coronavirus.

Die mutatie van het virus dook donderdag op bij woonzorgcentrum De Burcht, ook in Hoogezand.

Bij Voor Anker, onderdeel van TSN Thuiszorg, is momenteel géén uitbraak. De deuren van het complex met 96 zorgappartementen sluiten preventief. De twee andere locaties van TSN - Mercator en De Ebbingepoort in Stad - blijven vooralsnog wél open. Daar mogen bezoekers één keer per dag met maximaal twee personen op afspraak langskomen.

'Britse variant maakt het spannend'

Omdat de Britse variant van het coronavirus besmettelijker is dan het 'gewone' virus, wil TSN geen enkel risico nemen.

'Dat heeft te maken met de snelheid waarmee het zich verspreidt', zegt woordvoerder Peter de Boer. 'In een paar dagen tijd kunnen tientallen bewoners en personeelsleden besmet raken. Je zag het bij de Veenkade in Veendam en ook in Surhuisterveen. Dat maakt het best spannend.'

Op dit moment is er bij Voor Anker nog één bewoner besmet met het coronavirus. Die wordt verpleegd in de eigen kamer. De ingerichte corona-afdeling is leeg.

Teleurstelling maar ook begrip voor de maatregel

Met de sluiting volgt Voor Anker het voorbeeld van Zorggroep Oosterlengte, die alle woonzorgcentra in onze provincie vrijdag in lockdown plaatste. Daar is bezoek tien dagen helemaal niet meer toegestaan. De Boer denkt dat meer instellingen zullen volgen.

'De berichten van de GGD duiden op een snelle toename van de Britse variant. Dat kun je op den duur niet meer aan. Het blijft wel een heel lastige maatregel. De situatie van vorig voorjaar, toen de sluiting door de regering werd opgelegd, wilden we nooit weer. Dat heeft heel veel pijn gedaan. Tegelijk moet je wel iets doen om het virus buiten de deur te houden.'

Uitzonderingen blijven dus wel mogelijk, bijvoorbeeld in geval van bijzondere familieomstandigheden. 'Ruimte voor de menselijke maat moet er altijd zijn', vindt De Boer.

De teleurstelling begrijpen we. Videobellen vervangt het menselijke contact niet Peter de Boer - Woordvoerder TSN Thuiszorg

Hetzelfde dubbele gevoel leeft onder bewoners en hun familieleden, schetst De Boer. Uit reacties op het besluit proeft hij 'een mix van teleurstelling en begrip'.

'Die teleurstelling begrijpen we. Mensen zijn gewend om dagelijks bij familie of bekenden op bezoek te komen. Nu gaan we over tot videobellen en andere oplossingen, maar dat vervangt het menselijke contact niet. Anderzijds is er ook wel begrip voor de maatregel. We hebben goed uitgelegd hoe onzeker en spannend de situatie is.'

Langere sluiting is reëel scenario

Dat de sluiting van Voor Anker na een week verlengd wordt, noemt De Boer een reëel scenario. 'Zo eerlijk moeten we wel zijn. Als de omstandigheden niet snel verbeteren of wanneer er juist meer uitbraken komen, houden we die optie nadrukkelijk op tafel. Sluiten is ook niet het ei van Columbus, want garanties geeft het niet.'

Want De Boer wijst erop dat het virus mogelijk nog via het personeel binnen kan komen. 'We kunnen ze hier niet opsluiten. Wel hebben we ze gevraagd om zich bewust te zijn van de situatie. Probeer ook in je privéleven de maatregelen na te leven. De sneltesten die werknemers buiten het gebouw ondergaan, bieden wel een groot voordeel.'

In de praktijk staan mensen uit allerlei functies al massaal ingeschreven voor een vaccinatie Peter de Boer - woordvoerder TSN Thuiszorg

'Vaccinvoordringers' zijn ook voor TSN een probleem

Vaccineren van verplegend personeel zou voor enige verlichting kunnen zorgen, maar dan moeten zij die prik wel kunnen krijgen. Want daar gaat het mis. Net als Zorggroep Groningen merkt TSN dat er mensen gevaccineerd worden die daar eigenlijk nog geen recht op hebben.

'Al heel snel bleek dat er voor onze medewerkers niet voldoende plek was. Tientallen medewerkers staan op een wachtlijst, terwijl niet duidelijk is wanneer zij wel aan de beurt komen. Dat vind ik erg teleurstellend.'

Het tekort is ontstaan doordat zorgorganisaties meer personeel oproepen voor een vaccinatie dan de overheid voorschrijft.

'Alleen personeel van verpleeghuizen en kleine woonvormen zou geprikt worden. Maar in de praktijk staan mensen uit allerlei functies al massaal ingeschreven. Wij hebben alleen onze medewerkers van de woonzorglocaties een brief gestuurd. Zelfs niet de wijkverpleging, waar ook veel vraag naar het vaccin is. Die spelen weliswaar een belangrijke rol, maar de overheid heeft dat niet als richtlijn.'

TSN heeft het ministerie van VWS opgeroepen met een oplossing voor het probleem te komen.

