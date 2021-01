Warming-up: FC Groningen - FC Twente

Waar FC Groningen in de midweekse speelronde in de blessuretijd de volledige winst pakte, daar verloor FC Twente in de slotfase van Ajax. Dankzij Klaas-Jan Huntelaar wonnen de Amsterdammers in Enschede. De ploeg van Danny Buijs pakte dus juist in de blessuretijd de volle winst en won met 3-2 van Willem II. Mo El Hankouri was de man van de wedstrijd met twee doelpunten.

De vorm: FC Groningen

Na de winterstop is FC Groningen verder gegaan, waarmee het voor de winter gestopt was. Punten pakken. Voor de kerst lukte het niet om een record te breken, maar op dit moment is dat wel gelukt. Want nog nooit deed FC Groningen het zo goed na zestien speelrondes in de eredivisie. In het seizoen 2010/2011 werden er ook dertig punten gepakt, maar toen had Groningen een iets minder doelsaldo. Wil Groningen in dat recordspoor blijven, dan moet ook vanmiddag tegen Twente gewonnen worden.

De vorm: FC Twente

De ploeg van trainer Ron Jans maakt net als FC Groningen een uitstekend seizoen door. De Tukkers hebben op dit moment drie punten minder dan de Trots van het Noorden, maar staan op een keurige zevende plaats. Drie dagen geleden kreeg Twente met een flinke teleurstelling te maken want zowel Vaclav Cerny als Jayden Oosterwolde verliet het veld met een zware blessure. Cerny is er de rest van het seizoen niet meer bij en hoe erg de schade voor Oosterwolde is, moeten we nog afwachten. Issah Abass is één van de nieuwe gezichten in Enschede, hij zit vanmiddag ook bij de selectie van Twente.

Waar moeten we op letten?

Tegen Willem II stond FC Groningen achterin af en toe te schutteren. Ondanks een sublieme Ko Itakura kreeg de ploeg wederom twee doelpunten om de oren. Het is iets wat trainer Danny Buijs toch zorgen begint te baren. Want ook tegen Utrecht moest Sergio Padt twee keer vissen. De club heeft de defensie inmiddels ook versterkt met Mike te Wierik, maar hij is vanmiddag nog niet van de partij. Wessel Dammers is de zwakste schakel in de defensie, hij zal vanmiddag waarschijnlijk op de bank beginnen.

Historie

FC Groningen speelde 39 keer eerder een eredivisiewedstrijd in Groningen tegen de Tukkers. Dertien keer won Twente, elf keer werd het gelijk en vijftien keer bleven de punten in Groningen.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zondagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – FC Twente begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is er sowieso niet bij vanwege een blessure. Patrick Joosten is een vraagteken.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dankerlui, Azor Matusiwa, Daniël van Kaam, El Hankouri, El Messaoudi, Suslov en Strand Larsen.

