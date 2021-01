'In t mooiste nummer, 'Help me Through the Night', zitten twaalf tot vattien knippen'

Dat zegt de Veendammer muzikant en producer Alex Staal in aflevering 26 van de podcast Credo over zijn monnikenwerk aan de cd 'As t Boeten störmt', die ver na de dood van Ede gemaakt werd.

Gefascineerd door Ede's persoonlijkheid en muziek

Alex is de zoon van wijlen Klaas en Fennie Staal, ooit de beste vrienden van de familie Staal. Hij leerde Ede al kennen als jongetje van acht en was meteen gefascineerd door zijn persoonlijkheid en zijn muziek.

Alex kan zich nog het allereerste ‘beruchte’ cassettebandje herinneren waarmee Ede bij toen nog muziekman van Radio Noord, Engbert Gruben belandde. ‘Zie haren de beste experimenten van Ede op dat cassettebandje zet. Engbert woonde dou 150 meter van mien olluu in Muntendam en zo ist begonnen.’

'Ik snap t zulf ook nait'

Een kopie van het bandje bleef bij de ouders van Alex die het zelf helemaal grijs draaide. ‘Ik was dou n joar of tien elven. As ik der zo over proat, snap ik t zulf ook nait, mor ik dink dat het meer om de man zulf ging. Ik was der zo deur gefascineerd.’

Tien jaar na de dood van Ede mocht Alex van al het restmateriaal dat over was gebleven de dubbel-cd ‘As t boeten störmt’ samenstellen. ‘Zie hebben mie aal dij ol banden doan, dij heb ik eerst overzet op 33 cd’s. Dou het mien moe der apmoal liesten van moakt. Ik zee: din pebaaier ik t wel aan mekoar te knuppen. Dat was n pinze vol waark.’

Hai vergreep zuk aan de piano

In totaal was er een kleine veertig uur aan losse fragmentjes van thuisopnames van Ede. ‘Der was n kemizzie mit mien pa en moe en Jim Lambeck en Siemon Reker dij de selectie muiken. Ik bin der in 1996 n haalf joar mit bezig west.’

Van heel veel stukjes maakte Alex dan een compleet nummer. ‘'Help me through the night' bieveurbeeld, wat ik persoonlek t mooiste nummer vind, doar zaten twaalf tot vattien knippen in. Ede versprak zuk wel es of - ‘t is lullig om te zeggen - mor din vergreep hai zuk aan de piano.’

Alex Staal (links) in zijn studio aan het woord over Ede (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Als hij het nummer nu hoort, weet hij nog precies waar de knipjes zitten. Op de cd 'As t Boeten störmt’ staan nog meer bijzondere nummers. 'Aans as aans' dat over een jongetje gaat dat zelfmoord pleegde of ‘Ein bischen Hoffnung’ dat door zijn vader zou zijn geschreven.

Het monnikenwerk van Alex Staal heeft in ieder geval een hele bijzondere muziekerfenis opgeleverd. Deze verhalen en nog vele andere mooie anekdotes in aflevering 26 van Credo.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus 26 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 26 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

Andere podcasts

Ook geïnteresseerd in andere podcasts van RTV Noord? Volg dan De Koffiecorner, de wekelijkse podcast over de Groningse sportwereld (Spotify, Apple Podcasts, Youtube) of Turbulente Tijden, een documentaireserie over het omstreden windmolenpark N33 (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).