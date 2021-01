Online editie Eurosonic/Noorderslag is een blijvertje

Zaterdagavond klonk het slotakkoord van de 35e editie van Eurosonic/Noorderslag. Het festival waar normaal gesproken duizenden muziekliefhebbers en professionals voor naar Groningen komen, was dit jaar door corona helemaal online en dat is de organisatie goed bevallen.

Vanaf afgelopen woensdagavond waren er via de site van ESNS live gestreamde opnames te zien van 189 acts uit 36 Europese landen. Ook de conferentie die onderdeel van het festival uitmaakt, was online. Dat deel van ESNS trok vierduizend professionals die meer dan tienduizend een-op-eengesprekken online voerden.

Geen volle zalen, je kon alles zien

'Het was natuurlijk een heel andere ervaring, maar gezien de omstandigheden hebben we er uit gehaald wat er uit te halen viel’, blikt festivalmanager Peter Sikkema terug. ‘Veel mensen hadden op de online editie toch het gevoel dat ze in Groningen van zaal naar zaal liepen, maar dan vanuit de huiskamer. Normaal kom je sommige zalen niet binnen, omdat het vol is. Dat had je nu natuurlijk niet; je kon alles zien.’

Online conferentie heeft verwachtingen ver overtroffen

Hoeveel kijkers de online editie van ESNS21 heeft bereikt, weet Sikkema nog niet. ‘We weten wel dat we op de digitale conferentie net zoveel mensen hebben bereikt als andere jaren. Het heeft onze verwachtingen ver overtroffen.’ Op de conferentie spreken festivalorganisatoren, managers, platenmaatschappijen en andere professionals over actuele kwesties. In veel panels werd dit jaar gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor de muziekindustrie.

We blijven er een digitale editie bij doen

De organisatie van ESNS is erg enthousiast over de eerste ervaringen met een online editie. ‘Van sommige elementen gaan we geen afscheid meer nemen. Delen van de conferentie zullen we ook in de toekomst digitaal blijven doen. Maar ook wat het festival betreft denk ik dat we er een digitale editie bij blijven doen.’

De optredens van alle bands op ESNS21 zijn terug te zien via de site van ESNS.

