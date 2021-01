'Rationeel begrijp ik de sluiting, maar gevoelsmatig is het lastig'

'Het is heel erg. Meer voor mijn moeder dan voor mezelf', zegt Boukje Kramer. Haar 87-jarige moeder (mevr. Viring) woont in zorgcentrum 't Hamrik in Nieuwolda. Ze is samen met haar man Harry naar Nieuwolda gekomen om mij te woord te staan. 'Ze hebben geen creatieve oplossing', zegt ze, 'bijvoorbeeld één vaste bezoeker per dag en dan om de week wisselen. Dat doen ze in andere verzorgingshuizen ook. Ook als er écht veel besmettingen zijn. Wij snappen gewoon niet waarom dit nodig is.'

Oosterlengte liet eerder weten dat ze met deze maatregel wil voorkomen dat de zeer besmettelijke Britse variant van het virus de verzorgingshuizen binnenkomt, omdat het hek van de dam is als dat gebeurt. 'Als die besmetting komt, dan hou je het toch niet tegen', zegt ze beslist. 'Nu is het tot 25 januari dicht. Maar voor hetzelfde geld is het in april nog zo. En dan? Dat is voor de bewoners niet goed, zeker niet voor de mensen die dement zijn. Die zijn vorig jaar al achteruit gegaan omdat ze geen bezoek konden ontvangen en het wordt nu alleen maar erger natuurlijk.'

'Ik kwam er iedere dag'

De 93-jarige mevrouw Mellema woont in zorgcentrum De Tjamme in Beerta. Ze werd daar tot afgelopen vrijdag dagelijks bezocht door haar dochter Annechien ten Have, die haar hielp met het eten. Dat kan nu voorlopig niet meer. 'Rationeel gezien begrijp ik het wel', zegt Annechien. 'Maar gevoelsmatig vind ik het lastig. Ik kwam er iedere dag en nu opeens niet meer. Misschien had Oosterlengte eerder kunnen nadenken over maatregelen, het was al langer duidelijk dat de Britse variant er aan kwam. Zou het aantal bezoekers niet gewoon beperkt kunnen worden? Medewerkers kunnen toch ook naar binnen? En misschien kunnen we ons ook laten testen voordat we naar binnen gaan.'

Ik hoop dat het goed afloopt voor alle mensen Mevr. Bos - bewoonster 't Hamrik in Nieuwolda

De 87-jarige mevrouw Bos zit achter het raam. Buiten staat Riëtte Puister uit Wagenborgen. Terwijl haar moeder lekker warm binnen zit, heeft zij op deze waterkoude zondag een bordeauxrode jas aan en bijpassende muts op. Het raam staat een beetje open, zodat moeder en dochter met elkaar kunnen praten. Beiden hebben zichtbaar lol met elkaar. 'Ik vind de maatregelen helemaal terecht', zegt Riëtte. 'Veiligheid voor alles. Het is gewoon een kwetsbare groep, dan moet je geen risico's nemen. Momenteel is dit de enige mogelijkheid. Veiligheid voor alles.

Door de kier in het raam vraag ik mevrouw Bos wat ze ervan vindt dat ze de afdeling niet af mag en dat er geen bezoek binnen mag komen? Ik moet de vraag nog een keer stellen vóór ze begrijpt wat ik bedoel. 'We zitten hier prima', zegt ze monter. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar ik snap het helemaal. Ik hoop dat het goed afloopt voor alle mensen.'

'Ze zouden wat creatiever moeten zijn'

'Het moet toch mogelijk zijn één vaste bezoeker toe te laten?', vraagt Gré Lenting uit Wildervank zich hardop af. ' Met beschermende kleding aan en op afspraak. Dan hou je tenminste een béétje contact.' Lenting is al bijna 28 jaar mantelzorger van de 97-jarige mevrouw Koops, die in zorgcentrum 't Hamrik in Nieuwolda woont. 'Mijn mantelzorgmoedertje' noemt ze haar. 'Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben na de eerste lockdown over het isoleren van ouderen gezegd dat dat niet wéér mag gebeuren. Maar nu zitten we bij Oosterlengte toch weer in dezelfde situatie. Ze zeggen dat het nodig is omdat de Britse mutatie van het virus op de loer ligt. Maar hoe lang moeten we dit dan nog volhouden? Nog maandenlang? Dat is onmenselijk. Ik zou graag willen dat Oosterlengte wat creatiever zou zijn met het bedenken van oplossingen. Maar als je ze belt, krijg je niks voor elkaar.'

'We hebben tijd gekocht'

'Ons doel is het welzijn van de cliënten', zegt bestuursvoorzitter Ismay Kremers van Oosterlengte. 'Het is gebleken dat het virus, ondanks eerdere maatregelen, tóch binnen kan komen. Hoe moeten we onze ouderen beschermen? We willen niet op een nog grotere ramp afstevenen. Ik snap dat het afsluiten van de zorgcentra veel vragen oproept. Eigenlijk komt het erop neer dat we tijd hebben gekocht om zorgvuldig te kunnen kijken hoe we verder moeten. Het is echt niet de bedoeling dat we maanden achter elkaar dicht gaan'.

Volgens Kremers wordt onderzocht of een versoepeling van de regels mogelijk is: 'Daar zijn we druk mee bezig, maar daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen.'

Oosterlengte heeft elf woonzorg- en verpleegcentra, verspreid over Winschoten, Scheemda, Beerta, Bellingwolde, Nieuwolda, Oude Pekela en Nieuwe Pekela.

