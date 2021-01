Buijs: 'Tevreden met punt, bewust gestart met andere opstelling'

De coach zag dat zijn ploeg de gasten in de eerste helft in het zadel hielp. 'We wisten dat Twente graag zo speelt, met directe passing door het midden en daar hadden wij geen antwoord op. Gelukkig herstellen we ons in de tweede helft.' Buijs had bewust voor een andere basisopstelling gekozen, net als de wissels in de rust. 'Dat was tactisch en met de gedachten om bepaalde jongens fit te houden. Matusiwa en Da Cruz zijn daar de duidelijkste voorbeelden van.'

Wissel Van Kaam

Hij was het lange tijd niet meer gewend, maar middenvelder Daniël van Kaam startte tegen FC Twente niet in de basis. 'De trainer had de keuze gemaakt om mij niet te laten beginnen. Het was een tactisch, had niet te maken met mijn fitheid.' Het begon pas te lopen toen hij er in de tweede helft in kwam. 'Het is een fijn gevoel dat ik me zo heb kunnen laten zien, maar het is te makkelijk om het daar alleen aan op te hangen.'

Van Hintum teleurgesteld

Centrale verdediger Bart van Hintum was na aanleiding van het wedstrijdverloop toch niet tevreden met een punt en had het gevoel dat de overwinning er alsnog ingezeten had. 'We krijgen de doelpunten snel tegen, draaien het dan vlot om in de tweede helft. Thuis wil je winnen, vooral tegen een directe concurrent als FC Twente, dus ik ben toch licht teleurgesteld met de 2-2 eindstand.'