Expeditie 1,5 meter in de sneeuw

Er komen grapjes binnen in de inbox van Expeditie Grunnen: de eerste vlokdown is een feit. Er is sneeuw gevallen! Het Expeditie-team, dat bestaat uit Ronald Niemeijer, Petra Mulder en Jan Sliep, start de dag in het Sterrebos en dat levert hele mooie plaatjes op.

Ook ging Ronald langs bij Geert en Boukje uit Leek. Zij zijn samen 150 jaar oud geworden en worden verrast met een optreden van leden van hun muziekvereniging.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Sneeuwballengevecht in Helpman

- Sleetje rijden in Bedum

- Bed & Breakfast in Sint-Annen

- Johan uit Ten Boer kan niet naar de dagbesteding en vindt dat jammer

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

