Hanzehogeschool schrapt tentamens na datalek (update)

Dat ontdekte stadsblog Sikkom. Aan de hand van een inloglink waarop toezicht wordt gehouden of studenten bijvoorbeeld niet spieken, namen zij de proef op de som en kon worden meegekeken hoe studenten thuis hun tentamen maakten.

Studenten die een tentamen verplaatst zagen worden als gevolg van het datalek, hebben een mail gekregen met de mededeling dat één of meer tentamens later zullen worden afgenomen. Wanneer is nog niet precies bekend.

Aangezien studenten in beeld waren, is dit een inbreuk op de privacy De Hanzehogeschool in een mail naar studenten

'We zijn er door een journalist op geattendeerd dat hij tijdens tentamens vanuit de online surveillance omgeving kon toekijken. Aangezien studenten in beeld waren, is dit een inbreuk op de privacy. Dit hoort niet en we betreuren dit', laat de Hanze in een mail aan studenten weten. De zogeheten online surveillance omgeving is vanaf maandag niet meer in de lucht, staat eveneens in de mail.

Toezicht van afstand

Studenten van de Hanze maken hun tentamens thuis sinds de aangescherpte coronamaatregelen geen samenkomsten van studenten meer toelieten. Zij moeten zich voor het maken van een tentamen daarom vanuit huis aanmelden bij Blackboard Collaborate en hun telefoon koppelen aan een systeem, zodat onder meer van afstand toezicht kan worden gehouden op de tentamenmakers. Sikkom wist ook door te dringen tot de surveillance omgeving met een valse inlognaam en wachtwoord.

Toen de Hanzehogeschool afgelopen week werd geconfronteerd met het datalek, liet een woordvoerder van de Hanze weten dat personen die niet in deze online omgeving thuis horen, verwijderd zouden worden. Maar toen Sikkom later nog een keer inlogde via een surveillancelink, bleek nog altijd niets veranderd te zijn. Toen de Hanze wederom geconfronteerd werd met die bevindingen, werd besloten om tentamens van komende week te schrappen, zodat het datalek eerst kan worden verholpen.

'Dit heeft grote gevolgen'

De Hanze studentenbelangen vereniging (HSV) zegt te zijn geschrokken van de misstanden bij de online surveillance en spreekt haar zorgen uit over de gevolgen voor studenten. 'Het verplaatsen van de tentamens heeft grote gevolgen voor alle studenten', zegt Timon van Engelen namens de belangenvereniging.

De HSV vindt dat de Hanzehogeschool met een 'centrale, adequate en eerlijke' oplossing moet komen voor gedupeerde studenten. 'De geleerde stof verwatert en de lessen van de volgende periode moeten ook gevolgd worden, nog weer los van alle studenten die een bijbaan hebben en ook daar verwacht worden door hun werkgevers.'

Slachtoffer

'Echt een ontzettend vervelende situatie', reageert Evanya Breuer, woordvoerder van de Hanzehogeschool. 'Nadat het datalek is ontdekt, hebben we meteen de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. En dan hebben we het nog niet gehad over de studenten die hierdoor hun tentamens geschrapt zien worden. Tentamens brengen altijd al de nodige spanning met zich mee, helemaal in deze tijd.'

Het merendeel van de tentamens gaat komende week gewoon door Evanya Breuer - Hanzehogeschool

Ze benadrukt dat niet de hele tentamenweek slachtoffer is van het datalek. 'Er zijn ook tentamens die gewoon door kunnen gaan omdat er geen online surveillance omgeving nodig is, zoals een open boek-tentamen. Het merendeel van de tentamens gaat komende week dan ook gewoon door. Exacte cijfers over het aantal geschrapte tentamens heb ik nog niet.'

'Kost tijd'

'Een nieuwe, veilige online surveillance omgeving creëren, lukt niet zomaar en kost even tijd', gaat Breuer verder. 'Daarvoor is maatwerk nodig, want we hebben 30.000 studenten en elke opleiding moet afzonderlijk bekijken welke tentamens online kunnen blijven plaatsvinden en welke niet.'

Studenten die nog met vragen zitten naar aanleiding van het datalek en de geschrapte tentamens, kunnen vanaf maandagochtend 08.00 uur met de Hanzehogeschool bellen voor meer informatie.

