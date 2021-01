Gronings online festival: hoe kan je omgaan met klimaatverandering?

'Het klinkt niet opwindend, maar dat is het wel. Dat beloof ik!', zegt Sandrina Scholte van de organisatie. Vanaf morgen staan stad en gemeente Groningen in het teken van de Klimaatadaptatieweek Groningen.

Dat is een digitaal festival over hoe we kunnen omgaan met de klimaatverandering, gehouden van dinsdag tot en met komende maandag.

Onderdeel van het online-evenement zijn onder meer lezingen, shows, workshops, tentoonstellingen en een fietstocht.

Wat is klimaatadaptatie?

'Klimaatadaptatie is maatregelen nemen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Dus aanpassen aan het veranderende klimaat', legt Scholte uit.

'De deelnemers krijgen tal van praktische tips wat zelf kunnen doen om zich aan te passen. Als onze aarde één graad opwarmt, beginnen allerlei systemen daaronder te kreunen. Daar kunnen we veel last van hebben en daarom moeten we nu actie ondernemen.'

Arjen Robben is ambassadeur van de week:

Grotendeels online, maar niet volledig

'Door corona kunnen we nu bijna alleen dingen online organiseren, we kijken wel wat we in de toekomst verder nog kunnen. We hopen ook de mensen te bereiken die nog niet veel van het onderwerp weten.'

Niet alles is online. 'Er staan ook kunstwerken in de stad, die met het thema te maken hebben. Daar kan je langs wandelen. En er zijn fietsroutes. Zo kan je toch coronaproof naar buiten en ook nog wat leren.'

Nobelprijswinnaars en Ban Ki-moon

Het zwaartepunt van het programma ligt op vrijdag. Dan komen Nobelprijswinnaars Christopher Pissarides, Donna Strickland, Brian Schmidt, Joseph Stiglitz en Tawakkol Karman virtueel samen om te praten over de noodzaak van klimaatadaptatie.

Andere gasten zijn Arjen Robben, die geldt als ambassadeur van het festival, minister Cora van Nieuwenhuizen en voormalig VN-voorzitter Ban Ki-moon.

Het volledige programma vind je op de website van het festival.

